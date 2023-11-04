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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Алашкерт - Ширак
Алашкерт - Ширак: обзор матча 04 ноября 2023
Алашкерт
04.11.2023, суббота, 14:00
Армения. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Ширак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
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Статистика матча Алашкерт - Ширак
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Гандзасар
- : -
30.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Алашкерт
0 : 1
22.11.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 13 тур
БКМА Ереван
4 : 1
06.11.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Арарат
0 : 2
31.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Алашкерт
5 : 1
16.10.2026
Сюник
Ширак
Армения. Премьер-лига, 15 тур
Урарту
- : -
28.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 14 тур
Ширак
3 : 0
20.11.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 13 тур
Ноа
1 : 0
07.11.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 12 тур
Ширак
2 : 1
31.10.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Ширак
0 : 1
24.10.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат
1 : 1
17.10.2026
Ширак
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