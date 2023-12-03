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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Ракув
Шленск - Ракув: обзор матча 03 декабря 2023
Шленск
03.12.2023, воскресенье, 19:30
Польша. Экстракласа, 17 тур
1 : 1
Завершен
Ракув
67'
P. Samiec-Talar
24'
С. Киттель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Ракув
Замена
M. Rzuchowski
️️️️
P. Olsen
90'
+3
Желтая карточка
P. Schwarz
90'
Замена
Д. Лукасик
️️️️
P. Pokorný
88'
82'
Замена
Д. Сореску
️️️️
С. Плавсич
73'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Б. Новак
ГОЛ! 1:1!
P. Samiec-Talar
Пас отдал
A. Paluszek
67'
62'
Замена
М. Кебула
️️️️
С. Киттель
62'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
В. Кочергин
52'
Желтая карточка
С. Плавсич
Замена
M. Konczkowski
️️️️
Y. Matsenko
46'
Замена
A. Paluszek
️️️️
Ł. Bejger
45'
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Киттель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
5
Алекс Петков
ЦЗ
33
Yegor Matsenko
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
33
Patrick Olsen
ЦП
10
Эрик Экспозито
(К)
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
44
Łukasz Bejger
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
17
Анте Крнак
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Шленск
1
Каспер Треловски
ВР
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
27
Бурак Индже
ЦП
22
Michał Rzuchowski
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
15
Martin Konczkowski
ЦФ
31
Jakub Lutostanski
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
77
Марцин Кебула
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
10
Джон Йебоа
АП
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
3-2-5
12
5
Петков
33
22
Жуковски
7
33
17
77
44
3
10
Экспозито
2-1-4-2-1
1
Ковачевич
25
Раковитан
4
Сварнас
5
Берггрен
7
Тудор
95
Плавсич
8
Киттель
10
Кочергин
27
Новак
20
Карлос
17
Крнак
44
3
3
44
33
22
22
33
3
23
Лукасик
23
Лукасик
3
33
15
15
33
8
Киттель
77
Кебула
77
Кебула
8
Киттель
10
Кочергин
8
Ледерман
8
Ледерман
10
Кочергин
27
Новак
10
Йебоа
10
Йебоа
27
Новак
95
Плавсич
18
Сореску
18
Сореску
95
Плавсич
Остались в запасе
Шленск
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
27
Бурак Индже
ЦП
31
Jakub Lutostanski
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
1
Каспер Треловски
ВР
27
Бурак Индже
ЦП
31
Jakub Lutostanski
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
21
Patryk Szwedzik
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Dawid Drachal
ЦП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Шленск - Ракув
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
- : -
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 11 тур
Мотор Люблин
3 : 2
17.10.2026
Шленск
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Вроцлав
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