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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Краковия
Гурник - Краковия: обзор матча 06 ноября 2023
Гурник
06.11.2023, понедельник, 21:00
Польша. Экстракласа, 14 тур
1 : 0
Завершен
Краковия
82'
P. Olkowski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Краковия
Желтая карточка
Б. Секулич
88'
Замена
R. Dadok
️️️️
D. Yokota
86'
83'
Желтая карточка
А. Сковгор
ГОЛ! 1:0!
P. Olkowski
82'
Желтая карточка
С. Муселик
78'
Замена
P. Olkowski
️️️️
A. Kapralik
76'
68'
Замена
Я. Атанасов
️️️️
M. Rakoczy
68'
Замена
C. Râpă
️️️️
K. Knap
Желтая карточка
A. Kapralik
64'
57'
Замена
Б. Каллман
️️️️
M. Bochnak
56'
Замена
P. Makuch
️️️️
K. Smiglewski
47'
Желтая карточка
K. Knap
Замена
D. Pacheco
️️️️
K. Lukoszek
46'
17'
Желтая карточка
M. Rakoczy
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
31
Daniel Bielica
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
55
Шимон Чиж
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
20
Adrian Kapralik
ЦФ
70
Себастьян Муселик
ЦФ
18
M. Siplak
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
11
Jakub Myszor
ЦП
14
Такуто Осима
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
36
Michał Rakoczy
(К)
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Гурник
96
Robert Dadok
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
67
Norbert Barczak
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
8
Dani Pacheco
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Краковия
31
Lukáš Hroššo
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
31
Cornel Râpă
ЦП
36
Kacper Jodlowski
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
9
Patryk Makuch
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
2-1-3-4
31
3
26
Яницки
2
Секулич
55
Чиж
26
17
17
18
70
Муселик
20
4-3-3
13
5
Гицэ
27
Сковгор
25
Какабадзе
27
Хосконен
11
14
Осима
20
17
36
21
17
96
96
17
20
16
16
20
17
8
8
17
36
21
Атанасов
21
Атанасов
36
20
31
31
20
21
9
9
21
17
9
Каллман
9
Каллман
17
Остались в запасе
Гурник
Краковия
67
Norbert Barczak
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
31
Lukáš Hroššo
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
67
Norbert Barczak
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
25
Якуб Югаш
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
72
Bartlomiej Kolec
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Гурник - Краковия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
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