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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пуща - Краковия
Пуща - Краковия: обзор матча 21 октября 2023
Пуща
21.10.2023, суббота, 16:00
Польша. Экстракласа, 12 тур
1 : 1
Завершен
Краковия
41'
A. Siemaszko
86'
K. Knap
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пуща - Краковия
86'
ГОЛ! 1:1!
K. Knap
Желтая карточка
Ł. Sołowiej
78'
72'
Замена
K. Knap
️️️️
Я. Атанасов
72'
Замена
А. Хосконен
️️️️
К. Глик
70'
Желтая карточка
В. Гицэ
Замена
M. Mesanovic
️️️️
K. Zapolnik
65'
60'
Замена
J. Myszor
️️️️
M. Bochnak
60'
Замена
K. Smiglewski
️️️️
Б. Каллман
60'
Замена
О. Какабадзе
️️️️
C. Râpă
Замена
J. Bartosz
️️️️
M. Pieczek
46'
ГОЛ! 1:0!
A. Siemaszko
Пас отдал
Ł. Sołowiej
41'
Желтая карточка
A. Siemaszko
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пуща
48
Oliwier Zych
ВР
8
Piotr Mroziński
ЦЗ
22
Артур Крачун
ЦЗ
27
Łukasz Sołowiej
ЦЗ
3
Roman Yakuba
ЦЗ
5
Konrad Stepien
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
70
Wojciech Hajda
ЦП
9
Artur Siemaszko
ЦП
14
Jakub Serafin
ЦП
25
Kamil Zapolnik
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
14
Такуто Осима
ЦП
31
Cornel Râpă
ЦП
9
Patryk Makuch
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Пуща
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
17
Jakub Bartosz
ЦЗ
21
Michał Koj
ЦЗ
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
9
M. Mesanovic
ЦФ
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Краковия
31
Lukáš Hroššo
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
20
Karol Knap
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
21
Kacper Smiglewski
ЦФ
3-2-5
48
27
3
5
22
Крачун
8
70
9
14
25
6
3-1-2-4
13
5
Гицэ
15
Глик
27
Сковгор
21
Атанасов
14
Осима
31
9
Каллман
17
36
9
6
17
17
6
25
9
9
25
15
Глик
27
Хосконен
27
Хосконен
15
Глик
31
25
Какабадзе
25
Какабадзе
31
21
Атанасов
20
20
21
Атанасов
17
11
11
17
9
Каллман
21
21
9
Каллман
Остались в запасе
Пуща
Краковия
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Главный тренер
Томаш Тулач
31
Lukáš Hroššo
ВР
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
13
Krzysztof Wróblewski
ВР
21
Michał Koj
ЦЗ
93
Bartłomiej Poczobut
ЦП
11
Mateusz Cholewiak
ЦП
16
Michał Walski
ЦП
10
Hubert Tomalski
ЦФ
30
Йордан Майчрзак
ЦФ
Остались в запасе
31
Lukáš Hroššo
ВР
36
Kacper Jodlowski
ЦП
8
Filip Rozga
ЦП
73
Patryk Zaucha
ЦП
Главный тренер
Томаш Тулач
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Пуща - Краковия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Пуща
Польша. Экстракласа, 34 тур
Пуща
1 : 1
24.05.2025
Шленск
Польша. Экстракласа, 33 тур
Видзев
2 : 0
19.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Лех
8 : 1
03.05.2025
Пуща
Польша. Экстракласа, 30 тур
Пуща
4 : 5
25.04.2025
Погонь
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
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