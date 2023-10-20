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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Заглембе
Ягеллония - Заглембе: обзор матча 20 октября 2023
Ягеллония
20.10.2023, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 12 тур
3 : 0
Завершен
Заглембе
28'
М. Скшипчак
44'
А. Пулулу (П)
66'
B. Wdowik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Заглембе
90'
+2
Замена
A. Wozniak
️️️️
М. Вдовяк
Замена
B. Nastic
️️️️
B. Wdowik
87'
Замена
К. Хансен
️️️️
J. Naranjo
82'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
М. Сачек
81'
81'
Замена
M. Mróz
️️️️
К. Чодина
68'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
J. Munoz
Замена
T. Kupisz
️️️️
Д. Марчук
68'
ГОЛ! 3:0!
B. Wdowik
66'
Желтая карточка
Нене
48'
46'
Замена
М. Полетанович
️️️️
T. Makowski
46'
Замена
Т. Пенько
️️️️
С. Булеца
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Пулулу
44'
ГОЛ! 1:0!
М. Скшипчак
Пас отдал
B. Wdowik
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
11
Доминик Марчук
ЦП
6
Тарас Романчук
ЦП
18
Нене
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Заглембе
1
Сократис Диудис
ВР
2
Bartosz Kopacz
ЦЗ
5
Aleks Ławniczak
ЦЗ
13
Mateusz Grzybek
ЦЗ
7
Матеуш Вдовяк
ЛВ
6
Tomasz Makowski
ЦП
8
Дамьян Дабровски
ЦП
11
Каспер Чодина
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
9
J. Munoz
ЦФ
2
Mikkel Kirkeskov
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
51
Alan Rybak
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
Заглембе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
7
Marek Mróz
ЦП
4
Марко Полетанович
ЦП
21
Томаш Пенько
ЦП
11
Arkadiusz Wozniak
ЦП
3
Луиш Мата
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
3-5-1-1
33
20
72
Скшипчак
61
Сачек
6
Романчук
18
Нене
28
14
11
Марчук
9
Пулулу
26
Дигес
3-3-2-2
1
Диудис
2
5
13
6
8
Дабровски
11
Чодина
10
Булеца
7
Вдовяк
2
9
61
Сачек
3
Стойинович
3
Стойинович
61
Сачек
20
15
15
20
11
Марчук
18
18
11
Марчук
28
99
Хансен
99
Хансен
28
11
Чодина
7
7
11
Чодина
6
4
Полетанович
4
Полетанович
6
10
Булеца
21
Пенько
21
Пенько
10
Булеца
7
Вдовяк
11
11
7
Вдовяк
9
91
91
9
Остались в запасе
Ягеллония
Заглембе
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
21
Krzysztof Toporkiewicz
ЦП
51
Alan Rybak
ЦФ
Остались в запасе
1
Jasmin Burić
ВР
25
Michał Nalepa
ЦЗ
2
Bartłomiej Kłudka
ЦЗ
3
Луиш Мата
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Ягеллония - Заглембе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Заглембе
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
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