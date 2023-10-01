Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Ягеллония - Легия
Ягеллония - Легия: обзор матча 01 октября 2023
Ягеллония
01.10.2023, воскресенье, 21:00
Польша. Экстракласа, 10 тур
2 : 0
Завершен
Легия
13'
J. Naranjo
29'
Х. Имас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ягеллония - Легия
Желтая карточка
J. Kubicki
89'
87'
Вторая желтая
М. Бюрх
Замена
T. Kupisz
️️️️
Х. Имас
84'
Замена
W. Łaski
️️️️
А. Пулулу
75'
Замена
М. Скшипчак
️️️️
Д. Марчук
74'
71'
Замена
Б. Крамер
️️️️
М. Баку
Замена
J. Kubicki
️️️️
Нене
65'
Замена
К. Хансен
️️️️
J. Naranjo
65'
Желтая карточка
Z. Alomerović
62'
62'
Замена
Б. Слиш
️️️️
Ю. Элитим
62'
Замена
Жозуэ
️️️️
Э. Мучи
62'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
П. Кун
50'
Желтая карточка
М. Бюрх
46'
Замена
М. Росолек
️️️️
Т. Пекхарт
ГОЛ! 2:0!
Х. Имас
Пас отдал
Д. Марчук
29'
ГОЛ! 1:0!
J. Naranjo
Пас отдал
Х. Имас
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ягеллония
33
Zlatan Alomerović
ВР
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
20
Bartłomiej Wdowik
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
6
Тарас Романчук
ЦП
28
José Naranjo
ЦП
18
Нене
ЦП
11
Доминик Марчук
ЦП
11
Хесус Имас
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
15
Марко Бюрх
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
32
Макана Баку
ЛВ
16
Юрген Челхака
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
28
Марк Гуал
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
77
Wojciech Łaski
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
18
Tomasz Kupisz
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЦФ
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
99
Бартош Слиш
ЦП
86
Игор Стрзалек
АП
10
Жозуэ
АП
9
Блаж Крамер
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
3-4-1-2
33
17
20
61
Сачек
6
Романчук
18
Нене
11
Марчук
28
9
Пулулу
26
Дигес
11
Имас
3-3-1-3
25
Тобиаш
15
Бюрх
3
Капуади
12
Панков
16
Челхака
22
Элитим
23
Кун
32
Баку
7
Мучи
17
Пекхарт
28
Гуал
11
Марчук
72
Скшипчак
72
Скшипчак
11
Марчук
9
Пулулу
77
77
9
Пулулу
18
Нене
14
14
18
Нене
11
Имас
18
18
11
Имас
28
99
Хансен
99
Хансен
28
22
Элитим
99
Слиш
99
Слиш
22
Элитим
7
Мучи
10
Жозуэ
10
Жозуэ
7
Мучи
23
Кун
23
Диаш
23
Диаш
23
Кун
32
Баку
9
Крамер
9
Крамер
32
Баку
17
Пекхарт
7
Росолек
7
Росолек
17
Пекхарт
Остались в запасе
Ягеллония
Легия
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
Главный тренер
Адриан Семенец
30
Доминик Гладун
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
14
Игорь Харатин
ОП
86
Игор Стрзалек
АП
Главный тренер
Коста Руньяич
Остались в запасе
50
Славомир Абрамович
ВР
19
Pawel Olszewski
ЦЗ
15
B. Nastic
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
14
Игорь Харатин
ОП
86
Игор Стрзалек
АП
Главный тренер
Адриан Семенец
Главный тренер
Коста Руньяич
Статистика матча Ягеллония - Легия
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Новости команд
Все
Ягеллония
Легия
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Сандерленд» – «Ягеллония»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Левски» и «Ягеллонии» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ягеллония» – «Арарат-Армения»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
«Легия» – «Линкольн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
«Легия» – «Линкольн»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 3.7
2025.12.17 09:11
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Российский игрок забил гол в Лиге конференций
2025.11.07 10:19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+