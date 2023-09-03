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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Видзев
Легия - Видзев: обзор матча 03 сентября 2023
Легия
03.09.2023, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 7 тур
3 : 1
Завершен
Видзев
5'
Э. Мучи
75'
Э. Мучи
90+7'
Жозуэ (П)
44'
J. Sanchez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Видзев
90'
+9
Желтая карточка
M. Hanousek
Желтая карточка
Жозуэ
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Жозуэ
90'
+7
90'
+6
Красная карточка
L. da Silva
Замена
И. Стрзалек
️️️️
Э. Мучи
86'
83'
Замена
А. Цыганик
️️️️
J. Sanchez
82'
Замена
M. Żyro
️️️️
P. Stępiński
ГОЛ! 2:1!
Э. Мучи
75'
Замена
М. Гуал
️️️️
Б. Слиш
71'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Росолек
71'
70'
Замена
D. Kun
️️️️
F. Álvarez
Замена
М. Баку
️️️️
П. Вшолек
46'
46'
Замена
E. Terpiłowski
️️️️
D. Tkacz
44'
ГОЛ! 1:1!
J. Sanchez
Пас отдал
Г. Раваш
Замена
М. Росолек
️️️️
Б. Крамер
19'
ГОЛ! 1:0!
Э. Мучи
Пас отдал
К. Тобиаш
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
4
Юри Рибейру
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
99
Бартош Слиш
ЦП
22
Юрген Элитим
ЦП
10
Жозуэ
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Блаж Крамер
ЦФ
7
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
Видзев
23
Генрих Раваш
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
21
Patryk Stępiński
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
22
J. Sanchez
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Легия
30
Доминик Гладун
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
32
Макана Баку
ЛВ
16
Юрген Челхака
ЦП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
28
Марк Гуал
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
86
Игор Стрзалек
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Видзев
1
Jakub Szymański
ВР
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
14
Dominik Kun
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
13
Ernest Terpiłowski
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
3-3-2-2
25
Тобиаш
4
Рибейру
3
Капуади
12
Панков
23
Кун
22
Элитим
99
Слиш
10
Жозуэ
22
Вшолек
7
Мучи
9
Крамер
3-4-3
23
Раваш
3
21
11
10
19
19
25
15
92
22
22
Вшолек
32
Баку
32
Баку
22
Вшолек
99
Слиш
28
Гуал
28
Гуал
99
Слиш
9
Крамер
7
Росолек
7
Росолек
9
Крамер
7
Мучи
86
Стрзалек
86
Стрзалек
7
Мучи
Росолек
17
Пекхарт
17
Пекхарт
Росолек
21
4
4
21
10
14
14
10
19
13
13
19
22
14
Цыганик
14
Цыганик
22
Остались в запасе
Легия
Видзев
30
Доминик Гладун
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
Главный тренер
Марек Голембевски
1
Jakub Szymański
ВР
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
30
Доминик Гладун
ВР
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Юрген Челхака
ЦП
88
Патрик Соколовски
ЦФ
Остались в запасе
1
Jakub Szymański
ВР
23
Paweł Zieliński
ЦЗ
7
Antoni Klimek
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
Главный тренер
Марек Голембевски
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Легия - Видзев
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
- : -
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
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