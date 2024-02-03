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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 03 февраля 2024
Хаддерсфилд Таун
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
4 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
68'
М. Пирсон
70'
Д. Корома
76'
С. Томас
80'
Д. Корома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
82'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
К. Педерсен
82'
Замена
М. Диаби
️️️️
Б. Беннэн
Замена
Б. Джексон
️️️️
Р. Балкер
82'
ГОЛ! 4:0!
Д. Корома
80'
Желтая карточка
А. Матос
79'
ГОЛ! 3:0!
С. Томас
Пас отдал
Д. Хогг
76'
73'
Замена
И. Поведа
️️️️
А. Мусаба
73'
Замена
M. Wilks
️️️️
М. Смит
ГОЛ! 2:0!
Д. Корома
Пас отдал
Б. Уайлс
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Пирсон
Пас отдал
С. Томас
68'
63'
Замена
B. Cadamarteri
️️️️
И. Угбо
Замена
Б. Диарра
️️️️
Б. Радулович
58'
Желтая карточка
Б. Спенсер
47'
33'
Желтая карточка
К. Педерсен
Замена
Б. Уайлс
️️️️
Р. Хили
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
(К)
ЦП
15
Броди Спенсер
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
6
Алекс Матос
ПВ
9
Рис Хили
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
25
Боян Радулович
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Шеффилд Уэнсдэй
1
James Beadle
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Хаддерсфилд Таун
13
Giosue Bellagambi
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
38
Luke Daley
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
10
Conor Falls
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
12
Mallik Wilks
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
3-2-2-3
21
Николлс
5
Пирсон
12
Балкер
12
Лис
6
Хогг
15
Спенсер
42
Томас
6
Матос
25
Радулович
37
Корома
9
Хили
3-2-1-4
1
2
Валентин
5
Бернард
24
Педерсен
10
Беннэн
2
Палмер
49
Мусаба
20
14
Смит
23
Гассама
99
Угбо
12
Балкер
7
Джексон
7
Джексон
12
Балкер
25
Радулович
94
Диарра
94
Диарра
25
Радулович
9
Хили
26
Уайлс
26
Уайлс
9
Хили
10
Беннэн
44
Диаби
44
Диаби
10
Беннэн
14
Смит
12
12
14
Смит
99
Угбо
11
11
99
Угбо
24
Педерсен
33
Джеймс
33
Джеймс
24
Педерсен
49
Мусаба
99
Поведа
99
Поведа
49
Мусаба
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй
13
Giosue Bellagambi
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
38
Luke Daley
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
10
Conor Falls
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
13
Giosue Bellagambi
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
38
Luke Daley
ЦЗ
16
Tom Iorpenda
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
10
Conor Falls
ЦФ
Остались в запасе
1
Пирс Чарльз
ВР
23
Gui Siqueira
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Уэнсдэй
2
1
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
10
18
Офсайды
4
1
Количество передач
248
419
Сейвы
2
1
Точность передач %
59
72
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.45
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
John Smith's Stadium, Huddersfield
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Хаддерсфилд Таун
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