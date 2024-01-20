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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Саутгемптон
Суонси - Саутгемптон: обзор матча 20 января 2024
Суонси
20.01.2024, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 3
Завершен
Саутгемптон
40'
Д. Патерсон
6'
Ч. Адамс
20'
У. Смоллбоун
45'
Ф. Даунс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Саутгемптон
90'
+6
Желтая карточка
Ш. Чарльз
87'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
У. Смоллбоун
Желтая карточка
Г. Дарлинг
78'
76'
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
76'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
С. Армстронг
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Фултон
75'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Лоу
65'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Х. Эшби
65'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Л. Каллен
65'
60'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Т. Харвуд-Беллис
Желтая карточка
Д. Фултон
45'
+2
45'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Даунс
Пас отдал
С. Армстронг
ГОЛ! 1:2!
Д. Патерсон
Пас отдал
Л. Каллен
40'
20'
ГОЛ! 0:2!
У. Смоллбоун
Пас отдал
С. Армстронг
17'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
6'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Адамс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Люк Уильямс
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Янник Боласи
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Оливер Купер
АП
12
Джерри Йетс
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Тайлер Диблинг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
3-2-2-1-2
19
15
Вуд
6
Хамфрис
14
Тимон
6
Дарлинг
33
Эшби
6
Гримес
4
Фултон
9
Лоу
35
Патерсон
11
Каллен
4-3-1-2
31
Базуну
2
Уокер-Питерс
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
3
Мэннинг
12
Смоллбоун
4
Даунс
17
Армстронг
10
Фрейзер
10
Армстронг
19
Адамс
33
Эшби
11
Боласи
11
Боласи
33
Эшби
11
Каллен
28
Патино
28
Патино
11
Каллен
4
Фултон
7
Аллен
7
Аллен
4
Фултон
9
Лоу
12
Йетс
12
Йетс
9
Лоу
4
Харвуд-Беллис
5
Стивенс
5
Стивенс
4
Харвуд-Беллис
12
Смоллбоун
19
Чарльз
19
Чарльз
12
Смоллбоун
17
Армстронг
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
17
Армстронг
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
Остались в запасе
Суонси
Саутгемптон
1
Энди Фишер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Оливер Купер
АП
Главный тренер
Люк Уильямс
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Оливер Купер
АП
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Люк Уильямс
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Суонси - Саутгемптон
2
2
Всего ударов по воротам
15
21
Удары в створ
6
10
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
10
12
Офсайды
6
2
Количество передач
315
648
Сейвы
7
5
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
12
17
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.1
3.16
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Swansea.com Stadium, Swansea
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