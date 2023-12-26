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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Суонси
Саутгемптон - Суонси: обзор матча 26 декабря 2023
Саутгемптон
26.12.2023, вторник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
5 : 0
Завершен
Суонси
17'
Д. Арибо
48'
С. Эдози
74'
Р. Фрейзер
87'
Р. Фрейзер
90+3'
Ч. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Суонси
ГОЛ! 5:0!
Ч. Адамс
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
С. Мара
87'
83'
Желтая карточка
Д. Аллен
Замена
С. Мара
️️️️
А. Армстронг
80'
79'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Патерсон
ГОЛ! 3:0!
Р. Фрейзер
Пас отдал
А. Армстронг
74'
71'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Д. Лоу
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Стивенс
70'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
С. Эдози
70'
59'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Фултон
59'
Замена
Ч. Патино
️️️️
Д. Йетс
Замена
К. Алькарас
️️️️
С. Армстронг
57'
Замена
У. Смоллбоун
️️️️
Ф. Даунс
57'
56'
Желтая карточка
Д. Фултон
55'
Желтая карточка
Д. Тимон
ГОЛ! 2:0!
С. Эдози
48'
46'
Замена
О. Купер
️️️️
Л. Каллен
Желтая карточка
Д. Арибо
38'
Желтая карточка
Я. Беднарек
34'
24'
Желтая карточка
Л. Каллен
ГОЛ! 1:0!
Д. Арибо
Пас отдал
А. Армстронг
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
24
Карлос Алькарас
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
8
Оливер Купер
АП
8
Лайам Уолш
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Базуну
5
Беднарек
5
Стивенс
4
Харвуд-Беллис
3
Мэннинг
2
Уокер-Питерс
4
Даунс
18
Арибо
17
Армстронг
23
Эдози
10
Армстронг
4-2-1-3
19
6
Хамфрис
14
Тимон
15
Вуд
5
Кабанго
4
Фултон
6
Гримес
9
Лоу
35
Патерсон
12
Йетс
11
Каллен
17
Армстронг
24
Алькарас
24
Алькарас
17
Армстронг
4
Даунс
12
Смоллбоун
12
Смоллбоун
4
Даунс
23
Эдози
10
Фрейзер
10
Фрейзер
23
Эдози
10
Армстронг
14
Мара
14
Мара
10
Армстронг
5
Стивенс
19
Адамс
19
Адамс
5
Стивенс
4
Фултон
7
Аллен
7
Аллен
4
Фултон
9
Лоу
11
Боласи
11
Боласи
9
Лоу
12
Йетс
28
Патино
28
Патино
12
Йетс
11
Каллен
8
Купер
8
Купер
11
Каллен
35
Патерсон
9
Кухаревич
9
Кухаревич
35
Патерсон
Остались в запасе
Саутгемптон
Суонси
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Тайлер Диблинг
ЦП
7
Самуэль Амо-Амейав
ЛВ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Саутгемптон - Суонси
2
4
Всего ударов по воротам
11
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
1
Нарушения
15
13
Офсайды
0
1
Количество передач
675
452
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
1.76
0.4
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Keith Stroud, England
Стадион:
Сент-Мэри
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