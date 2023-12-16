Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Мидлсбро
Суонси - Мидлсбро: обзор матча 16 декабря 2023
Суонси
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
59'
Д. Лоу
43'
С. Гринвуд
78'
С. Силвера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Мидлсбро
90'
+5
Желтая карточка
Э. Латте-Лат
90'
+1
Замена
Т. Гловер
️️️️
С. Дьенг
Замена
Ч. Патино
️️️️
Д. Фултон
87'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Д. Лоу
87'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Б. Хамфрис
81'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Д. Патерсон
81'
78'
ГОЛ! 1:2!
С. Силвера
Пас отдал
М. Роджерс
72'
Замена
Л. Энгель
️️️️
А. Бангура
72'
Замена
С. Силвера
️️️️
С. Гринвуд
71'
Замена
М. Роджерс
️️️️
М. Крукс
67'
Желтая карточка
И. Джонс
Желтая карточка
Д. Патерсон
65'
64'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Замена
О. Купер
️️️️
Л. Уолш
64'
Желтая карточка
Д. Тимон
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лоу
Пас отдал
Д. Тимон
59'
43'
ГОЛ! 0:1!
С. Гринвуд
Пас отдал
М. Крукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
(К)
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
8
Лайам Уолш
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Мидлсбро
88
Сени Дьенг
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
(К)
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
33
Рав ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Оливер Купер
АП
12
Джерри Йетс
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
17
Сэм Силвера
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
4-2-1-3
19
5
Кабанго
14
Тимон
6
Хамфрис
6
Дарлинг
6
Гримес
4
Фултон
9
Лоу
2
35
Патерсон
8
Уолш
3-3-2-2
88
Дьенг
2
Дейкстел
23
Фрай
24
Бангура
16
Хаусон
4
Барласер
25
Крукс
25
Джонс
20
Гринвуд
33
ван ден Берг
29
Латте-Лат
4
Фултон
28
Патино
28
Патино
4
Фултон
35
Патерсон
11
Боласи
11
Боласи
35
Патерсон
8
Уолш
8
Купер
8
Купер
8
Уолш
6
Хамфрис
12
Йетс
12
Йетс
6
Хамфрис
9
Лоу
11
Каллен
11
Каллен
9
Лоу
88
Дьенг
23
Гловер
23
Гловер
88
Дьенг
24
Бангура
4
Энгель
4
Энгель
24
Бангура
20
Гринвуд
17
Силвера
17
Силвера
20
Гринвуд
25
Крукс
17
Роджерс
17
Роджерс
25
Крукс
Остались в запасе
Суонси
Мидлсбро
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Майкл Дафф
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
22
Sam Parker
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Остались в запасе
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Калум Кавана
ЦФ
38
Daniel Nkrumah
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Суонси - Мидлсбро
2
3
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
7
6
Офсайды
1
1
Количество передач
224
264
Сейвы
1
0
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
xG (ожидаемые голы)
0.57
0.41
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Главный судья:
James Bell, England
Стадион:
Swansea.com Stadium, Swansea
Новости команд
Все
Суонси
Мидлсбро
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+