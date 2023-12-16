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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 16 декабря 2023
Шеффилд Уэнсдэй
16.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
86'
B. Cadamarteri
90+4'
А. Мусаба
37'
Б. Диаби (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Л. Палмер
90'
+7
Желтая карточка
А. Мусаба
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
А. Мусаба
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
B. Cadamarteri
Пас отдал
Д. Гассама
86'
Замена
G. Byers
️️️️
Д. Бакли
85'
83'
Замена
С. Кук
️️️️
А. Доззел
82'
Желтая карточка
С. Филд
Замена
Э. Флетчер
️️️️
У. Волкс
79'
Желтая карточка
У. Волкс
78'
73'
Замена
О. Какай
️️️️
П. Смит
72'
Желтая карточка
А. Доззел
Замена
Л. Палмер
️️️️
П. Валентин
71'
Замена
Д. Бакли
️️️️
К. Патерсон
70'
64'
Желтая карточка
П. Смит
Желтая карточка
Б. Беннэн
64'
Желтая карточка
Д. Бернард
57'
46'
Замена
К. Уиллок
️️️️
Р. Каннон
Замена
Д. Гассама
️️️️
Б. Диаби
46'
46'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
С. Армстронг
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Диаби
14'
Желтая карточка
Р. Каннон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
(К)
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Данни Рель
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
George Byers
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
34
Rafferty Pedder
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
3-2-4-1
1
4
Диаби
5
Бернард
14
Фамево
13
Патерсон
2
Валентин
11
6
Волкс
10
Беннэн
28
49
Мусаба
3-4-2-1
31
Бегович
4
Каннон
2
Данн
3
Пал
21
Доззел
26
Филд
19
Диксон-Боннер
6
Кларк-Салтер
11
Смит
10
Хаир
22
Армстронг
2
Валентин
2
Палмер
2
Палмер
2
Валентин
13
Патерсон
6
Бакли
6
Бакли
13
Патерсон
Бакли
7
7
Бакли
6
Волкс
11
Флетчер
11
Флетчер
6
Волкс
4
Диаби
23
Гассама
23
Гассама
4
Диаби
11
Смит
29
Какай
29
Какай
11
Смит
21
Доззел
27
Кук
27
Кук
21
Доззел
4
Каннон
16
Уиллок
16
Уиллок
4
Каннон
22
Армстронг
13
Дайкс
13
Дайкс
22
Армстронг
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Куинз Парк Рейнджерс
32
Девис Васкес
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
34
Rafferty Pedder
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
19
Тайрик Бакинсон
ОП
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
34
Rafferty Pedder
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Куинз Парк Рейнджерс
5
4
Всего ударов по воротам
3
2
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
8
8
Офсайды
0
1
Количество передач
198
239
Сейвы
1
0
Точность передач %
87
89
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0
xG (ожидаемые голы)
0.12
0.1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Andy Davies, England
Стадион:
Hillsborough Stadium, Sheffield
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Шеффилд Уэнсдэй
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