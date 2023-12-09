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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй
Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 09 декабря 2023
Сток Сити
09.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
90+1'
А. Мусаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+6
Желтая карточка
Б. Беннэн
90'
+5
Желтая карточка
А. Мусаба
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Мусаба
Пас отдал
Д. Гассама
Желтая карточка
К. Кларк
88'
Замена
А. Видигаль
️️️️
Р. Ммае
86'
Желтая карточка
Л. Макнелли
82'
79'
Замена
Д. Гассама
️️️️
Д. Виндасс
79'
Замена
М. Смит
️️️️
G. Byers
Замена
Уэсли
️️️️
Д. Лорент
78'
Замена
М. Роуз
️️️️
М. Лери
78'
Замена
К. Хувер
️️️️
Э. Стивенс
71'
69'
Замена
M. Ihiekwe
️️️️
А. Фамево
Пенальти не реализован!
Р. Ммае
62'
58'
Замена
А. Мусаба
️️️️
B. Cadamarteri
34'
Желтая карточка
M. Johnson
Желтая карточка
В. Бюргер
10'
9'
Желтая карточка
А. Фамево
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
8
Райан Ммае
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
7
George Byers
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
Главный тренер
Данни Рель
Сток Сити
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
2
Поль Валентин
ПЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
3-4-1-2
1
3
Стивенс
26
Кларк
15
Макнелли
29
Лорент
4
Пирсон
10
Ба
18
Бюргер
7
Лери
7
Гуч
8
Ммае
3-5-2
1
4
Диаби
5
Бернард
14
Фамево
2
Палмер
28
7
6
Волкс
11
10
Виндасс
10
Беннэн
7
Лери
5
Роуз
5
Роуз
7
Лери
3
Стивенс
25
Хувер
25
Хувер
3
Стивенс
8
Ммае
7
Видигаль
7
Видигаль
8
Ммае
29
Лорент
7
Уэсли
7
Уэсли
29
Лорент
11
49
Мусаба
49
Мусаба
11
14
Фамево
20
20
14
Фамево
7
14
Смит
14
Смит
7
10
Виндасс
23
Гассама
23
Гассама
10
Виндасс
Остались в запасе
Сток Сити
Шеффилд Уэнсдэй
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
32
Девис Васкес
ВР
2
Поль Валентин
ПЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Остались в запасе
99
Блонди Нна Нукеу
ВР
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
2
Поль Валентин
ПЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Данни Рель
Статистика матча Сток Сити - Шеффилд Уэнсдэй
3
4
Всего ударов по воротам
3
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
1
Нарушения
4
5
Офсайды
2
0
Количество передач
179
216
Сейвы
1
0
Точность передач %
63
66
Удары мимо ворот
1
0
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
1
1
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.09
0.04
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
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