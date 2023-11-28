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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити: обзор матча 28 ноября 2023
Куинз Парк Рейнджерс
28.11.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 2
Завершен
Сток Сити
11'
Л. Дайкс (П)
79'
Л. Дайкс
89'
Б. Пирсон (АГ)
90+4'
К. Уиллок
45'
Р. Ммае
59'
В. Бюргер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
Желтая карточка
А. Бегович
90'
+6
ГОЛ! 4:2!
К. Уиллок
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Б. Пирсон
89'
Замена
Z. Larkeche
️️️️
Д. Коулбэк
88'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
86'
82'
Желтая карточка
Д. Джонсон
82'
Замена
Д. Лорент
️️️️
В. Бюргер
82'
Замена
Уэсли
️️️️
Р. Ммае
ГОЛ! 2:2!
Л. Дайкс
79'
74'
Желтая карточка
Л. Гуч
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
Д. Данн
73'
Замена
Ч. Келман
️️️️
С. Филд
73'
70'
Замена
М. Лери
️️️️
Т. Кэмбелл
69'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
Д. Ба
Замена
Р. Каннон
️️️️
О. Какай
62'
Замена
К. Уиллок
️️️️
Э. Диксон-Боннер
62'
59'
ГОЛ! 1:2!
В. Бюргер
Пас отдал
Р. Ммае
58'
Замена
К. Хувер
️️️️
А. Видигаль
56'
Желтая карточка
Р. Ммае
56'
Желтая карточка
Т. Кэмбелл
53'
Вторая желтая
Э. Стивенс
45'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ммае
19'
Желтая карточка
В. Бюргер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Дайкс
11'
10'
Желтая карточка
Э. Стивенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
(К)
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
4
Бен Пирсон
(К)
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
29
Aaron Drewe
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Сток Сити
1
Tommy Simkin
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
3
Пал
27
Кук
2
Данн
29
Какай
19
Диксон-Боннер
26
Филд
4
Коулбэк
10
Хаир
11
Смит
13
Дайкс
3-3-1-3
1
Бонхэм
15
Макнелли
26
Кларк
3
Стивенс
4
Пирсон
18
Бюргер
10
Ба
7
Видигаль
23
Кэмбелл
8
Ммае
7
Гуч
4
Коулбэк
3
3
4
Коулбэк
29
Какай
4
Каннон
4
Каннон
29
Какай
2
Данн
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
2
Данн
19
Диксон-Боннер
16
Уиллок
16
Уиллок
19
Диксон-Боннер
26
Филд
23
Келман
23
Келман
26
Филд
7
Видигаль
25
Хувер
25
Хувер
7
Видигаль
10
Ба
14
Джонсон
14
Джонсон
10
Ба
18
Бюргер
29
Лорент
29
Лорент
18
Бюргер
23
Кэмбелл
7
Лери
7
Лери
23
Кэмбелл
8
Ммае
7
Уэсли
7
Уэсли
8
Ммае
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
1
Tommy Simkin
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
29
Aaron Drewe
ЦЗ
32
Тэйлор Ричардс
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Остались в запасе
1
Tommy Simkin
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Марти Сифуэнтес
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сток Сити
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Лофтус Роуд
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