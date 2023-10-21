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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 21 октября 2023
Хаддерсфилд Таун
21.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
8'
К. Харрат
14'
Д. Радони
43'
Д. Кларк-Салтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Желтая карточка
Ю. Накаяма
85'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
Д. Бургзорг
82'
Замена
K. Hudlin
️️️️
Т. Лис
81'
Замена
Б. Диарра
️️️️
К. Харрат
75'
75'
Замена
Z. Larkeche
️️️️
К. Пал
74'
Замена
Э. Диксон-Боннер
️️️️
Д. Коулбэк
70'
Замена
Р. Каннон
️️️️
О. Какай
Замена
Д. Хедли
️️️️
Д. Корома
67'
64'
Замена
П. Смит
️️️️
С. Армстронг
Желтая карточка
Д. Бургзорг
47'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Коулбэк
43'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кларк-Салтер
Пас отдал
А. Доззел
34'
Желтая карточка
И. Хаир
ГОЛ! 2:0!
Д. Радони
14'
ГОЛ! 1:0!
К. Харрат
Пас отдал
Д. Радони
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
23
Кайан Харрат
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
26
Райан Колли
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
3-3-2-2
21
Николлс
5
Пирсон
6
Хелик
12
Лис
5
Радони
6
Хогг
26
Уайлс
37
Бургзорг
42
Томас
37
Корома
23
Харрат
3-5-1-1
31
Бегович
29
Какай
2
Данн
3
Пал
6
Кларк-Салтер
21
Доззел
4
Коулбэк
26
Филд
37
Адома
10
Хаир
22
Армстронг
37
Корома
3
Хедли
3
Хедли
37
Корома
37
Бургзорг
3
Накаяма
3
Накаяма
37
Бургзорг
23
Харрат
94
Диарра
94
Диарра
23
Харрат
12
Лис
25
25
12
Лис
3
Пал
3
3
3
Пал
29
Какай
4
Каннон
4
Каннон
29
Какай
4
Коулбэк
19
Диксон-Боннер
19
Диксон-Боннер
4
Коулбэк
22
Армстронг
11
Смит
11
Смит
22
Армстронг
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
31
Джордан Арчер
ВР
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Райан Колли
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Райан Колли
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Куинз Парк Рейнджерс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
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