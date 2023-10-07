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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Ротерхэм
Саутгемптон - Ротерхэм: обзор матча 07 октября 2023
Саутгемптон
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
2'
С. Армстронг
74'
Д. Хагилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Ротерхэм
90'
+5
Желтая карточка
А. Аппиа
90'
+2
Желтая карточка
Д. Келли
Замена
С. Мара
️️️️
Ч. Адамс
86'
Замена
Д. Арибо
️️️️
У. Смоллбоун
86'
84'
Желтая карточка
Д. Лембикиса
Желтая карточка
Я. Беднарек
82'
76'
Желтая карточка
С. Клукас
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хагилл
73'
Замена
С. Клукас
️️️️
Кафу
73'
Замена
Д. Келли
️️️️
А. Грин
72'
Замена
А. Аппиа
️️️️
Г. Холл
68'
Желтая карточка
Х. Тьехи
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
К. Сулемана
63'
Замена
К. Алькарас
️️️️
С. Армстронг
63'
Замена
С. Эдози
️️️️
А. Армстронг
63'
61'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
S. Nombe
Желтая карточка
К. Сулемана
33'
31'
Желтая карточка
Л. Пелтье
30'
Замена
С. Реван
️️️️
Ф. Оньединма
ГОЛ! 1:0!
С. Армстронг
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
25
Андре Грин
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
88
Кафу
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
S. Nombe
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
4-3-1-2
31
Базуну
3
Мэннинг
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
2
Уокер-Питерс
12
Смоллбоун
4
Даунс
17
Армстронг
7
Сулемана
10
Армстронг
19
Адамс
4-1-3-1-1
1
Йоханссон
21
Пелтье
23
Лембикиса
24
Холл
15
Брэмолл
4
Тьехи
44
Оньединма
20
Рэтбоун
88
Кафу
25
Грин
9
17
Армстронг
24
Алькарас
24
Алькарас
17
Армстронг
12
Смоллбоун
18
Арибо
18
Арибо
12
Смоллбоун
10
Армстронг
23
Эдози
23
Эдози
10
Армстронг
7
Сулемана
10
Фрейзер
10
Фрейзер
7
Сулемана
19
Адамс
14
Мара
14
Мара
19
Адамс
44
Оньединма
23
Реван
23
Реван
44
Оньединма
88
Кафу
6
Клукас
6
Клукас
88
Кафу
24
Холл
28
Аппиа
28
Аппиа
24
Холл
9
9
Хагилл
9
Хагилл
9
25
Грин
9
Келли
9
Келли
25
Грин
Остались в запасе
Саутгемптон
Ротерхэм
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
Главный тренер
Рассел Мартин
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Ciaran McGuckin
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Саутгемптон - Ротерхэм
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
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