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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 07 октября 2023
Шеффилд Уэнсдэй
07.10.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
90'
+5
Желтая карточка
Д. Хогг
Замена
П. Валентин
️️️️
Р. Джеймс
84'
83'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Бургзорг
Замена
Д. Бакли
️️️️
К. Патерсон
77'
67'
Замена
К. Харрат
️️️️
Т. Эдвардс
66'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
Д. Корома
62'
Замена
Т. Лис
️️️️
Д. Руффельс
Замена
M. Wilks
️️️️
L. Gregory
61'
Желтая карточка
У. Волкс
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
7
George Byers
ЦП
33
Рис Джеймс
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
5
Джек Радони
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
34
Joey Phuthi
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
6
Джон Бакли
ЦП
12
Mallik Wilks
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
23
Кайан Харрат
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
3-4-3
1
5
Бернард
27
13
Патерсон
2
Палмер
7
33
Джеймс
6
Волкс
19
14
Смит
20
3-2-2-2-1
21
Николлс
3
Накаяма
12
Эдвардс
5
Пирсон
6
Хелик
3
Руффельс
5
Радони
6
Хогг
42
Томас
37
Бургзорг
37
Корома
33
Джеймс
2
Валентин
2
Валентин
33
Джеймс
13
Патерсон
6
Бакли
6
Бакли
13
Патерсон
19
12
12
19
3
Руффельс
12
Лис
12
Лис
3
Руффельс
37
Корома
26
Уайлс
26
Уайлс
37
Корома
37
Бургзорг
94
Диарра
94
Диарра
37
Бургзорг
12
Эдвардс
23
Харрат
23
Харрат
12
Эдвардс
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Хаддерсфилд Таун
32
Девис Васкес
ВР
34
Joey Phuthi
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
Главный тренер
Гарри Монк
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
32
Девис Васкес
ВР
34
Joey Phuthi
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
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