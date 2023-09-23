Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
Суонси - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 23 сентября 2023
Суонси
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
3 : 0
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
28'
Д. Лоу (П)
64'
Д. Йетс
67'
Ч. Патино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
77'
Замена
G. Byers
️️️️
Д. Хендрик
Замена
Д. Фултон
️️️️
Ч. Патино
74'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Д. Лоу
74'
70'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
П. Валентин
70'
Замена
М. Смит
️️️️
L. Gregory
ГОЛ! 3:0!
Ч. Патино
Пас отдал
Д. Лоу
67'
ГОЛ! 2:0!
Д. Йетс
Пас отдал
Д. Патерсон
64'
55'
Замена
Д. Виндасс
️️️️
Д. Бакли
55'
Замена
К. Патерсон
️️️️
Х. Дельгадо
Желтая карточка
Ч. Патино
45'
+6
Замена
Д. Йетс
️️️️
Д. Джиннелли
41'
39'
Желтая карточка
Д. Хендрик
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лоу
28'
27'
Желтая карточка
П. Валентин
Желтая карточка
Л. Каллен
21'
Замена
Г. Дарлинг
️️️️
Н. Вуд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Шеффилд Уэнсдэй
32
Девис Васкес
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
14
Акин Фамево
ЦЗ
2
Поль Валентин
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
15
Хуан Дельгадо
ПВ
49
Антони Мусаба
ПВ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
4
Джей Фултон
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
7
George Byers
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
14
Майкл Смит
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
3-2-2-3
19
24
Педерсен
5
Кабанго
15
Вуд
6
Гримес
28
Патино
11
Джиннелли
9
Лоу
35
Патерсон
2
11
Каллен
4-3-2-1
32
Васкес
2
Валентин
4
Диаби
14
Фамево
5
Бернард
10
Беннэн
29
Хендрик
6
Бакли
49
Мусаба
15
Дельгадо
19
15
Вуд
6
Дарлинг
6
Дарлинг
15
Вуд
9
Лоу
14
Тимон
14
Тимон
9
Лоу
28
Патино
4
Фултон
4
Фултон
28
Патино
11
Джиннелли
12
Йетс
12
Йетс
11
Джиннелли
15
Дельгадо
13
Патерсон
13
Патерсон
15
Дельгадо
29
Хендрик
7
7
29
Хендрик
6
Бакли
10
Виндасс
10
Виндасс
6
Бакли
19
14
Смит
14
Смит
19
2
Валентин
11
Флетчер
11
Флетчер
2
Валентин
Остались в запасе
Суонси
Шеффилд Уэнсдэй
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Остались в запасе
1
Cameron Dawson
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Суонси - Шеффилд Уэнсдэй
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Новости команд
Все
Суонси
Шеффилд Уэнсдэй
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+