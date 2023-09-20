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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
Хаддерсфилд Таун - Сток Сити: обзор матча 20 сентября 2023
Хаддерсфилд Таун
20.09.2023, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
31'
М. Пирсон
68'
Д. Радони
33'
Д. Джонсон
62'
Б. Уилмот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Корома
90'
86'
Замена
Уэсли
️️️️
В. Бюргер
Желтая карточка
Р. Эдмондс-Грин
81'
78'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Т. Кэмбелл
77'
Желтая карточка
Б. Пирсон
Желтая карточка
Д. Радони
77'
73'
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Хакшабанович
72'
Желтая карточка
В. Бюргер
ГОЛ! 2:2!
Д. Радони
Пас отдал
Б. Джексон
68'
62'
ГОЛ! 1:2!
Б. Уилмот
Пас отдал
С. Хакшабанович
Замена
Д. Бургзорг
️️️️
К. Харрат
46'
Замена
Д. Хедли
️️️️
Д. Руффельс
46'
Замена
Б. Джексон
️️️️
С. Томас
46'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Д. Касуму
39'
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джонсон
Пас отдал
В. Бюргер
ГОЛ! 1:0!
М. Пирсон
Пас отдал
С. Томас
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
23
Кайан Харрат
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
15
Люк Макнелли
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
18
Вутер Бюргер
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
10
Джун-Хо Ба
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Натан Лоу
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
4-3-1-2
21
Николлс
3
Руффельс
6
Хелик
3
Накаяма
5
Пирсон
26
Уайлс
18
Касуму
5
Радони
42
Томас
37
Корома
23
Харрат
3-4-1-2
12
Траверс
15
Макнелли
5
Роуз
16
Уилмот
14
Джонсон
29
Лорент
18
Бюргер
4
Пирсон
29
Хакшабанович
7
Гуч
23
Кэмбелл
3
Руффельс
3
Хедли
3
Хедли
3
Руффельс
42
Томас
7
Джексон
7
Джексон
42
Томас
18
Касуму
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
18
Касуму
37
Корома
94
Диарра
94
Диарра
37
Корома
23
Харрат
37
Бургзорг
37
Бургзорг
23
Харрат
29
Хакшабанович
10
Ба
10
Ба
29
Хакшабанович
23
Кэмбелл
34
Гэйл
34
Гэйл
23
Кэмбелл
18
Бюргер
7
Уэсли
7
Уэсли
18
Бюргер
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Сток Сити
12
Крис Максвелл
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
22
Жуниор Тчамадеу
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Сток Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
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