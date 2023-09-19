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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
Куинз Парк Рейнджерс - Суонси: обзор матча 19 сентября 2023
Куинз Парк Рейнджерс
19.09.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
90+2'
Л. Дайкс
7'
Д. Джиннелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
90'
+8
Вторая желтая
О. Купер
90'
+7
Желтая карточка
О. Купер
ГОЛ! 1:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
И. Хаир
90'
+2
Замена
Ч. Келман
️️️️
К. Уиллок
73'
73'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Джиннелли
73'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
Д. Лоу
Желтая карточка
О. Какай
67'
Замена
Л. Дайкс
️️️️
С. Армстронг
62'
59'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Л. Каллен
30'
Замена
Д. Тимон
️️️️
J. Key
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джиннелли
5'
Желтая карточка
Н. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
31
Асмир Бегович
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
11
Пол Смит
ПВ
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Башир Хамфрис
ЦЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
8
Оливер Купер
АП
12
Джерри Йетс
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
4-2-3-1
31
Бегович
3
Пал
27
Кук
3
Фокс
29
Какай
26
Филд
21
Доззел
16
Уиллок
10
Хаир
11
Смит
22
Армстронг
3-2-2-3
19
15
Вуд
5
Кабанго
6
Хамфрис
6
Гримес
4
Фултон
9
Лоу
11
Джиннелли
35
Патерсон
2
11
Каллен
22
Армстронг
13
Дайкс
13
Дайкс
22
Армстронг
16
Уиллок
23
Келман
23
Келман
16
Уиллок
2
14
Тимон
14
Тимон
2
11
Джиннелли
8
Купер
8
Купер
11
Джиннелли
11
Каллен
12
Йетс
12
Йетс
11
Каллен
9
Лоу
9
Кухаревич
9
Кухаревич
9
Лоу
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
1
Джо Уолш
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
1
Энди Фишер
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
Главный тренер
Майкл Дафф
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ВР
3
Ziyad Larkeche
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
26
Райан Колли
ЦФ
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Майкл Дафф
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Суонси
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
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