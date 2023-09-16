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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм: обзор матча 16 сентября 2023
Хаддерсфилд Таун
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
2 : 0
Завершен
Ротерхэм
18'
Д. Корома
70'
С. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
Замена
Д. Касуму
️️️️
С. Томас
90'
Желтая карточка
Б. Диарра
88'
Замена
K. Hudlin
️️️️
К. Харрат
77'
Замена
Д. Хедли
️️️️
Д. Бургзорг
77'
Замена
Б. Диарра
️️️️
Д. Корома
76'
75'
Замена
С. Клукас
️️️️
О. Рэтбоун
75'
Замена
S. Nombe
️️️️
А. Грин
75'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Д. Хагилл
ГОЛ! 2:0!
С. Томас
Пас отдал
Д. Корома
70'
65'
Желтая карточка
К. Хамфрис
56'
Замена
А. Аппиа
️️️️
Х. Одоффин
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Д. Хогг
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Корома
Пас отдал
С. Томас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
42
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
2
Хаким Одоффин
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Хаддерсфилд Таун
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
18
Дэвид Касуму
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
26
Hamish Douglas
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
28
Арвин Аппиа
ПВ
9
Джорджи Келли
ЦФ
39
Том Ивс
ЦФ
9
S. Nombe
ЦФ
3-3-2-2
21
Николлс
3
Руффельс
6
Хелик
5
Пирсон
26
Уайлс
6
Хогг
5
Радони
37
Бургзорг
42
Томас
23
Харрат
37
Корома
4-2-2-1-1
1
Йоханссон
15
Брэмолл
25
Хамфрис
6
Блэкетт
23
Лембикиса
2
Одоффин
4
Тьехи
44
Оньединма
20
Рэтбоун
25
Грин
9
Хагилл
37
Бургзорг
3
Хедли
3
Хедли
37
Бургзорг
6
Хогг
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
6
Хогг
42
Томас
18
Касуму
18
Касуму
42
Томас
37
Корома
94
Диарра
94
Диарра
37
Корома
23
Харрат
25
25
23
Харрат
20
Рэтбоун
6
Клукас
6
Клукас
20
Рэтбоун
2
Одоффин
28
Аппиа
28
Аппиа
2
Одоффин
9
Хагилл
39
Ивс
39
Ивс
9
Хагилл
25
Грин
9
9
25
Грин
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
26
Hamish Douglas
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Себастьян Реван
ЛЗ
26
Hamish Douglas
ЦП
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
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