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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Ротерхэм
Сток Сити - Ротерхэм: обзор матча 05 августа 2023
Сток Сити
05.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
4 : 1
Завершен
Ротерхэм
5'
К. Хувер
45+3'
А. Видигаль
45+8'
А. Видигаль
90'
Д. Браун
46'
Л. Пелтье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Ротерхэм
Желтая карточка
Д. Томпсон
90'
+5
Замена
Уэсли
️️️️
А. Видигаль
90'
+2
ГОЛ! 4:1!
Д. Браун
Пас отдал
Б. Уилмот
90'
Желтая карточка
Д. Лорент
88'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Б. Пирсон
79'
79'
Замена
J. Kayode
️️️️
О. Рэтбоун
79'
Замена
Д. МакКарт
️️️️
Ф. Оньединма
Замена
Шикинью
️️️️
Р. Ммае
75'
Желтая карточка
Д. Джонсон
74'
69'
Вторая желтая
Кафу
63'
Замена
Д. Келли
️️️️
Д. Хагилл
58'
Замена
Д. Лембикиса
️️️️
Л. Пелтье
52'
Желтая карточка
Кафу
46'
ГОЛ! 3:1!
Л. Пелтье
Пас отдал
К. Хамфрис
46'
Замена
Л. Пелтье
️️️️
Ш. Моррисон
ГОЛ! 3:0!
А. Видигаль
45'
+8
ГОЛ! 2:0!
А. Видигаль
Пас отдал
Б. Уилмот
45'
+3
Желтая карточка
Б. Пирсон
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
Ш. Моррисон
Желтая карточка
Д. Браун
30'
28'
Желтая карточка
Х. Одоффин
25'
Желтая карточка
К. Брэмолл
ГОЛ! 1:0!
К. Хувер
Пас отдал
Д. Лорент
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
12
Марк Траверс
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
7
Андре Видигаль
ЛВ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
88
Кафу
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
10
Шикинью
ЛВ
15
Джордан Томпсон
ЦП
9
Натан Лоу
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Tolaji Bola
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
21
Joshua Kayode
ЦФ
4-3-1-2
12
Траверс
3
Стивенс
5
Роуз
16
Уилмот
25
Хувер
29
Лорент
4
Пирсон
14
Джонсон
7
Видигаль
8
Ммае
18
Браун
4-1-4-1
1
Йоханссон
23
Моррисон
25
Хамфрис
6
Блэкетт
15
Брэмолл
2
Одоффин
44
Оньединма
20
Рэтбоун
26
Уайлс
88
Кафу
9
Хагилл
4
Пирсон
15
Томпсон
15
Томпсон
4
Пирсон
8
Ммае
10
Шикинью
10
Шикинью
8
Ммае
7
Видигаль
7
Уэсли
7
Уэсли
7
Видигаль
Пелтье
23
Лембикиса
23
Лембикиса
Пелтье
44
Оньединма
5
МакКарт
5
МакКарт
44
Оньединма
23
Моррисон
21
Пелтье
21
Пелтье
23
Моррисон
9
Хагилл
9
Келли
9
Келли
9
Хагилл
20
Рэтбоун
21
21
20
Рэтбоун
Остались в запасе
Сток Сити
Ротерхэм
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
15
Люк Макнелли
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
9
Натан Лоу
ЦФ
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Сток Сити - Ротерхэм
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
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