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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Серветт
Янг Бойз - Серветт: обзор матча 03 декабря 2023
Янг Бойз
03.12.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Серветт
58'
С. Ганвула
8'
К. Бедья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Серветт
Желтая карточка
Д. Ррудхани
90'
+1
88'
Замена
С. Леле Диба
️️️️
Т. Конья
88'
Замена
Х. Туати
️️️️
Д. Кутеса
87'
Желтая карточка
Б. Мазику
Желтая карточка
М. Камара
82'
80'
Желтая карточка
А. Антунес
79'
Замена
Б. Болла
️️️️
К. Бедья
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
Э. Колли
78'
ГОЛ! 1:1!
С. Ганвула
Пас отдал
М. Элиа
58'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Ж. Монтейру
46'
Замена
С. Джанко
️️️️
Л. Блум
46'
37'
Замена
А. Антунес
️️️️
Ж. Гуйемено
Желтая карточка
Л. Блум
34'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Бедья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
(К)
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Серветт
32
Жереми Фрик
(К)
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Кеиго Цунемото
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
24
Хуссейн Туати
ЛВ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
30
Самба Леле Диба
ЦП
8
Алексис Антунес
АП
4-2-1-3
1
Расьоппи
25
Гарсия
5
Камара
12
Аменда
27
Блум
30
Лаупер
23
Угринич
19
Колли
35
Ганвула
12
Элиа
99
Монтейру
4-4-1-1
32
Фрик
6
Цунемото
19
Северен
4
Руй
18
Мазику
8
Конья
5
Ондуа
21
Гуйемено
9
Стеванович
7
Кутеса
9
Бедья
27
Блум
17
Джанко
17
Джанко
27
Блум
19
Колли
77
Ррудхани
77
Ррудхани
19
Колли
99
Монтейру
17
Нсаме
17
Нсаме
99
Монтейру
9
Бедья
77
Болла
77
Болла
9
Бедья
8
Конья
30
Леле Диба
30
Леле Диба
8
Конья
21
Гуйемено
8
Антунес
8
Антунес
21
Гуйемено
7
Кутеса
24
Туати
24
Туати
7
Кутеса
Остались в запасе
Янг Бойз
Серветт
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
78
Лео Бессон
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
16
Давид фон Бальмус
ВР
16
Ноа Перссон
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ОП
24
Лукаш Лакомы
ЦП
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
2
Тео Маньин
ПЗ
77
Тьемоко Уаттара
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Янг Бойз - Серветт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Главный судья:
Lionel Tschudi, Switzerland
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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