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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Янг Бойз
Серветт - Янг Бойз: обзор матча 03 сентября 2023
Серветт
03.09.2023, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Янг Бойз
2'
Л. Лакомы
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серветт - Янг Бойз
Замена
Б. Фофана
️️️️
Й. Северен
87'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Д. Кутеса
87'
83'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Д. Малес
77'
Замена
К. Имери
️️️️
С. Лаупер
77'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Ж. Монтейру
Замена
Х. Туати
️️️️
Э. Кривелли
76'
Замена
Ж. Гуйемено
️️️️
Б. Болла
67'
66'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Н. Перссон
65'
Замена
С. Ганвула
️️️️
С. Иттен
59'
Желтая карточка
Н. Перссон
Замена
Г. Ондуа
️️️️
Д. Дулин
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
А. Барон
34'
Желтая карточка
Д. Дулин
5'
2'
ГОЛ! 0:1!
Л. Лакомы
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
18
Жоэль Малл
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
9
Крис Бедья
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
16
Ноа Перссон
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
24
Лукаш Лакомы
ЦП
30
Сандро Лаупер
ЦП
26
Седрик Иттен
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
19
Дариан Малес
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Серветт
78
Лео Бессон
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
10
Бубакар Фофана
ЛВ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
24
Хуссейн Туати
ЦФ
23
Ронни Роделен
ЦФ
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
3-3-1-1-2
18
Малл
4
Руй
6
Барон
77
Болла
19
Северен
28
Дулин
3
Вуйоз
8
Конья
7
Кутеса
27
Кривелли
9
Бедья
4-2-4
1
Расьоппи
17
Джанко
5
Камара
16
Перссон
23
Бенито
24
Лакомы
30
Лаупер
12
Элиа
19
Малес
99
Монтейру
26
Иттен
77
Болла
21
Гуйемено
21
Гуйемено
77
Болла
28
Дулин
5
Ондуа
5
Ондуа
28
Дулин
19
Северен
10
Фофана
10
Фофана
19
Северен
27
Кривелли
24
Туати
24
Туати
27
Кривелли
7
Кутеса
23
Роделен
23
Роделен
7
Кутеса
16
Перссон
25
Гарсия
25
Гарсия
16
Перссон
30
Лаупер
30
Имери
30
Имери
30
Лаупер
99
Монтейру
19
Ниасс
19
Ниасс
99
Монтейру
26
Иттен
35
Ганвула
35
Ганвула
26
Иттен
19
Малес
17
Нсаме
17
Нсаме
19
Малес
Остались в запасе
Серветт
Янг Бойз
78
Лео Бессон
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Марвин Келлер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
78
Лео Бессон
ВР
68
Жером Онгуене
ЦЗ
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Серветт - Янг Бойз
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
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2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
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0 : 2
11.10.2026
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