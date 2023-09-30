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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Ворскла
Шахтер - Ворскла: обзор матча 30 сентября 2023
Шахтер
30.09.2023, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
57'
А. Зубков
22'
А. Скляр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Ворскла
Замена
К. Келси
️️️️
И. Азарови
83'
79'
Замена
Д. Черныш
️️️️
N. Yakubu
Замена
М. Швед
️️️️
А. Кащук
70'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
Г. Судаков
63'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
63'
Желтая карточка
Т. Степаненко
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Зубков
Пас отдал
Д. Сикан
57'
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
Д. Чигринский
46'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Скляр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
7
Алексей Кащук
ПВ
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
58
Mykyta Odentsov
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
3-2-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
19
Чигринский
12
Гочолеишвили
20
Мироши
27
Степаненко
19
Бондаренко
10
Судаков
21
Зубков
14
Сикан
7
Кащук
4-2-2-2
77
Исенко
2
Крупский
25
45
Хрипчук
18
Павлюк
38
Челядин
7
Степанюк
44
Пердута
6
Скляр
30
Нестеренко
14
Кане
19
Чигринский
44
Ракицкий
44
Ракицкий
19
Чигринский
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
10
Судаков
8
Крыськив
8
Крыськив
10
Судаков
7
Кащук
9
Швед
9
Швед
7
Кащук
16
Азарови
19
Келси
19
Келси
16
Азарови
25
40
Черныш
40
Черныш
25
Остались в запасе
Шахтер
Ворскла
1
Артур Рудько
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Олег Очеретко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
58
Mykyta Odentsov
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Олег Очеретко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
58
Mykyta Odentsov
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Шахтер - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
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