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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хиберниан - Абердин
Хиберниан - Абердин: обзор матча 03 декабря 2023
Хиберниан
03.12.2023, воскресенье, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Абердин
18'
Д. Венте
70'
У. Фиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хиберниан - Абердин
90'
+3
Желтая карточка
С. Рубежич
79'
Замена
К. Бэррон
️️️️
Г. Шинни
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Кэмпбелл
79'
Замена
Д. Джегго
️️️️
Д. Левитт
79'
77'
Пенальти не реализован!
Б. Миовски
72'
Замена
Д. Хайес
️️️️
J. McGarry
Замена
Э. Йуан
️️️️
Д. Венте
72'
ГОЛ! 2:0!
У. Фиш
Пас отдал
М. Бойл
70'
67'
Замена
Дюк
️️️️
Э. Соклер
66'
Желтая карточка
Р. Йенсен
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
57'
Желтая карточка
М. Бойл
56'
Желтая карточка
У. Фиш
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Венте
Пас отдал
М. Бойл
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
42
Rory Whittaker
ЦЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
80
Жаир Тавареш
ЛВ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
11
Джо Ньюэлл
(К)
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Абердин
13
Келле Рос
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
4
Грэм Шинни
(К)
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
29
Ричард Йенсен
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
19
Эстер Соклер
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Хиберниан
35
Джо Воллакотт
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
18
Коннор Бэррон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
11
Дюк
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Маршалл
16
Стивенсон
2
Фиш
33
Бушири
42
32
Кэмпбелл
63
Левитт
11
Ньюэлл
80
Тавареш
10
Бойл
9
Венте
3-2-2-1-2
13
Рос
23
Рубежич
23
4
Шинни
2
Девлин
3
Гартенманн
29
Йенсен
7
Кларксон
17
МакГрат
28
Миовски
19
Соклер
63
Левитт
8
Джегго
8
Джегго
63
Левитт
9
Венте
27
Йуан
27
Йуан
9
Венте
32
Кэмпбелл
27
Доидж
27
Доидж
32
Кэмпбелл
4
Шинни
18
Бэррон
18
Бэррон
4
Шинни
23
17
Хайес
17
Хайес
23
19
Соклер
11
Дюк
11
Дюк
19
Соклер
Остались в запасе
Хиберниан
Абердин
35
Джо Воллакотт
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
48
Josh Landers
ЦФ
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
21
Данте Полвара
ОП
22
Jack Milne
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Барри Робсон
Статистика матча Хиберниан - Абердин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
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