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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хиберниан
Абердин - Хиберниан: обзор матча 03 сентября 2023
Абердин
03.09.2023, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Хиберниан
75'
А. Ле Фондре
81'
К. Доидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Хиберниан
85'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
81'
ГОЛ! 0:2!
К. Доидж
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
Дюк
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
А. Ле Фондре
Желтая карточка
Г. Шинни
71'
71'
Замена
К. Доидж
️️️️
Д. Венте
66'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Д. Кэмпбелл
Замена
Л. Кларксон
️️️️
К. Бэррон
62'
Замена
Э. Соклер
️️️️
S. Morris
61'
51'
Желтая карточка
П. Хэнлон
Замена
S. Morris
️️️️
С. Рубежич
46'
32'
Желтая карточка
Д. Кэмпбелл
Желтая карточка
С. Рубежич
26'
17'
Желтая карточка
Д. Джегго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
13
Келле Рос
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
23
James McGarry
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
23
Слободан Рубежич
ЦЗ
2
Ники Девлин
ПЗ
18
Коннор Бэррон
ЦП
29
Ричард Йенсен
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
11
Дюк
ЦФ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хиберниан
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Льюис Стивенсон
ЛЗ
2
Уильям Фиш
ЦЗ
4
Пол Хэнлон
ЦЗ
12
Льюис Миллер
ЦЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
27
Элье Йуан
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Абердин
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
23
Райан Данкан
ЛВ
21
Данте Полвара
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
7
Лейтон Кларксон
ЦП
14
Shayden Morris
ЦФ
19
Эстер Соклер
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Хиберниан
25
Maksymilian Boruc
ВР
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Рос
23
4
Шинни
23
Рубежич
2
2
Девлин
18
Бэррон
29
Йенсен
17
МакГрат
28
Миовски
11
Дюк
4-1-2-1-2
1
Маршалл
2
Фиш
4
Хэнлон
12
Миллер
16
Стивенсон
32
Кэмпбелл
8
Джегго
11
Ньюэлл
10
Бойл
9
Венте
27
Йуан
18
Бэррон
7
Кларксон
7
Кларксон
18
Бэррон
23
Рубежич
14
14
23
Рубежич
19
Соклер
19
Соклер
11
Дюк
77
Гуйе
77
Гуйе
11
Дюк
32
Кэмпбелл
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
32
Кэмпбелл
9
Венте
27
Доидж
27
Доидж
9
Венте
Остались в запасе
Абердин
Хиберниан
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
21
Данте Полвара
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
Главный тренер
Дерек Макиннес
25
Maksymilian Boruc
ВР
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
3
Джек МакКензи
ЛЗ
21
Данте Полвара
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
23
Райан Данкан
ЛВ
Остались в запасе
25
Maksymilian Boruc
ВР
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
33
Роки Бушири
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
20
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
40
Reuben McAllister
ЦП
27
Allan Michael Delferriere
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Абердин - Хиберниан
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
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