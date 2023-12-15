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КИ Клаксвик - Хэкен - 26 июля 2023

КИ Клаксвик
26.07.2023, среда, 21:45
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Матч завершен
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Хэкен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол КИ Клаксвик - Хэкен
Матч завершен
Замена
Сиверт Гуссиас ️️️️➡️️ Лук Касси
81'
Замена
Патрик Да Силва ️️️️➡️️ Клаэс Кронберг
81'
75'
Замена
Амор Лаюни ️️️️➡️️ Filip Trpcevski
Замена
Дени Павлович ️️️️➡️️ Халлур Ханссон
68'
46'
Замена
Момоду Ламин Сонко ️️️️➡️️ Tobias Sana
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КИ Клаксвик
14
Рене Йоенсен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
22
Одмар Фэрё
ЦЗ
20
Берге Петерсен
ЦЗ
17
Йоаннес Даниэльсен
ЦЗ
8
Якуп Бископсте Андреасен
ПЗ
32
Клаэс Кронберг
ПЗ
10
Лук Касси
ЦП
26
Халлур Ханссон
ЦП
7
Арни Фредриксберг
ЦП
Главный тренер
Магне Хосет
Хэкен
3
Кристоффер Лунд
ЛЗ
5
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Simon Sandberg
ЦЗ
18
Миккель Ригор
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
11
Ибрахим Садик
ПВ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
22
Tobias Sana
ЦФ
29
Filip Trpcevski
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
КИ Клаксвик
1
Маркус Петтерсен
ВР
2
Патрик Да Силва
ЛЗ
15
Симун Калсе
ЦЗ
25
Оли Поульсен
ЦЗ
26
Olaf Hansen
ЦЗ
5
Дени Павлович
ОП
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
30
Йохан Йозефсен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
24
Силас Гор
ЦФ
12
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
35
Sigge Jansson
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
39
Isak Brusberg
ЦП
9
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
24
Амор Лаюни
ЛВ
9
Ола Камара
ЦФ
17
Tobias Carlsson
ЦФ
3
Юхан Хаммар
ЦФ
1
Johan Brattberg
ЦФ
11
Oscar Uddenäs
ЦФ
3-2-3
22
Фэрё
20
Петерсен
17
Даниэльсен
4
Форрен
32
Кронберг
10
Касси
26
Ханссон
7
Фредриксберг
3-3-1-3
5
Ховланд
13
3
Лунд
18
Ригор
16
11
Густафсон
11
Садик
29
22
26
32
Кронберг
2
Да Силва
2
Да Силва
32
Кронберг
26
Ханссон
5
Павлович
5
Павлович
26
Ханссон
10
Касси
12
Гуссиас
12
Гуссиас
10
Касси
22
9
Сонко
9
Сонко
22
29
24
Лаюни
24
Лаюни
29
Остались в запасе
КИ Клаксвик
Хэкен
1
Маркус Петтерсен
ВР
15
Симун Калсе
ЦЗ
25
Оли Поульсен
ЦЗ
26
Olaf Hansen
ЦЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
30
Йохан Йозефсен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
24
Силас Гор
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
30
Sebastian Banozic
ВР
35
Sigge Jansson
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
39
Isak Brusberg
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
17
Tobias Carlsson
ЦФ
3
Юхан Хаммар
ЦФ
1
Johan Brattberg
ЦФ
11
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Остались в запасе
1
Маркус Петтерсен
ВР
15
Симун Калсе
ЦЗ
25
Оли Поульсен
ЦЗ
26
Olaf Hansen
ЦЗ
23
Хейни Ватнсдаль
ЦП
30
Йохан Йозефсен
ЦП
27
Латиф Ахмед
ЛВ
24
Силас Гор
ЦФ
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
35
Sigge Jansson
ЦЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
39
Isak Brusberg
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
17
Tobias Carlsson
ЦФ
3
Юхан Хаммар
ЦФ
1
Johan Brattberg
ЦФ
11
Oscar Uddenäs
ЦФ
Главный тренер
Магне Хосет
Главный тренер
Петер Герхрадссон
Статистика матча КИ Клаксвик - Хэкен
1
Желтые карточки
0
1
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
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