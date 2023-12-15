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25 февраля, 13:21
1
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Сталь
0 : 0
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2 : 1
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Пяст
Польша. Экстракласа, 20 тур
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1 : 3
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0 : 4
28.02.2024
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Карабах
2 : 0
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Карабах

Ракув - Карабах - 26 июля 2023

Ракув
26.07.2023, среда, 21:15
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 2
Матч завершен
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Карабах
55' Э. Джафаргулиев (АГ)
71' Ф. Пясецки
90+1' С. Киттель
73' Р. Джиджа
75' Р. Джиджа
Матч
Протокол
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Комментарии
Протокол Ракув - Карабах
Матч завершен
90' +8
Желтая карточка
Ричард Алмейда
ГОЛ! 3:2
Сонни Киттель
90' +1
Замена
Деян Сореску ️️️️➡️️ Жеан Карлос
84'
83'
Замена
Ричард Алмейда ️️️️➡️️ Леандру Андраде
Замена
Сонни Киттель ️️️️➡️️ Владислав Кочергин
81'
78'
Желтая карточка
Редон Джиджа
75'
ГОЛ! 2:2
Редон Джиджа
73'
ГОЛ! 2:1
Редон Джиджа
ГОЛ! 2:0
Фабиан Пясецки
71'
70'
Замена
Максим Медведев ️️️️➡️️ Эльвин Джафаргулиев
70'
Замена
Хамиду Кейта ️️️️➡️️ Яссин Бензия
70'
Замена
Патрик Андраде ️️️️➡️️ Марко Янкович
Замена
Густав Берггрен ️️️️➡️️ Бен Ледерман
65'
Замена
Джон Йебоа ️️️️➡️️ Марцин Кебула
65'
Замена
Фабиан Пясецки ️️️️➡️️ Лукаш Зволински
65'
ГОЛ в свои ворота! 1:0
Эльвин Джафаргулиев
55'
35'
Желтая карточка
Яссин Бензия
Желтая карточка
Марцин Кебула
12'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
66
Яннис Папаниколау
ЦП
30
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
9
Лукаш Зволински
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Карабах
71
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
81
Кевин Медина
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
6
Жулио Ромао
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
7
Яссин Бензия
АП
15
Леандру Андраде
АП
19
Редон Джиджа
ЛВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
27
Турал Байрамов
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Ракув
89
Kacper Bieszczad
ВР
55
Шимон Чиж
ЦП
5
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
11
Джон Йебоа
АП
77
Матеуш Вдовяк
ЛВ
18
Деян Сореску
ПВ
5
Густав Берггрен
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Карабах
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Адама Дьякаби
ЛВ
66
Патрик Андраде
ЦФ
17
Хамиду Кейта
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
3-5-2
1
Ковачевич
25
Раковитан
4
Сварнас
24
Арсенич
8
Ледерман
77
Кебула
66
Папаниколау
30
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
9
Зволински
2-1-2-3-2
71
Махаммадалиев
81
Медина
13
Мустафазаде
6
Ромао
8
Янкович
10
Зубир
7
Бензия
15
Андраде
19
Джиджа
27
Байрамов
44
Джафаргулиев
30
Кочергин
5
Киттель
5
Киттель
30
Кочергин
77
Кебула
11
Йебоа
11
Йебоа
77
Кебула
20
Карлос
18
Сореску
18
Сореску
20
Карлос
8
Ледерман
5
Берггрен
5
Берггрен
8
Ледерман
9
Зволински
9
Пясецки
9
Пясецки
9
Зволински
44
Джафаргулиев
5
Медведев
5
Медведев
44
Джафаргулиев
15
Андраде
20
Алмейда
20
Алмейда
15
Андраде
8
Янкович
66
Андраде
66
Андраде
8
Янкович
7
Бензия
17
Кейта
17
Кейта
7
Бензия
Остались в запасе
Ракув
Карабах
89
Kacper Bieszczad
ВР
55
Шимон Чиж
ЦП
27
Бартош Новак
АП
77
Матеуш Вдовяк
ЛВ
Главный тренер
Марек Папшун
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
11
Адама Дьякаби
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
89
Kacper Bieszczad
ВР
55
Шимон Чиж
ЦП
27
Бартош Новак
АП
77
Матеуш Вдовяк
ЛВ
Остались в запасе
89
Амин Рамазанов
ВР
23
Лука Гугешашвили
ВР
55
Бадави Гусейнов
ЦЗ
83
Нихад Гулиев
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
11
Адама Дьякаби
ЛВ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Марек Папшун
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Ракув - Карабах
1
3
Желтые карточки
1
3
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Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
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- : -
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