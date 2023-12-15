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Лига Европы. «Аталанта» Миранчука победила, «Арис» Кокорина проиграл, «Аякс» и «Марсель» забили шесть голов на двоих
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Два польских клуба поборются со «Спартаком» за экс-защитника «Ахмата» Анхеля
Лунев рассказал о звонке из сборной России
Россиянин – лидер еврокубкового сезона по количеству сейвов
Кафанов назвал сильнейшего российского вратаря из выступающих за рубежом
Лунев оценил жребий для «Карабаха» в 1/8 финала Лиги Европы
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы