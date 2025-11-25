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  • «Наполи» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

«Наполи» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

25 ноября 2025, 21:50
Наполи
25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 0
Завершен
Карабах
65' С. Мактоминей
72' М. Янкович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Карабах
77
Матеуш Кочальски
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
81
Кевин Медина
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Камило Дуран
ЛВ
35
Педро Бикальо
ОП
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
(К) ЦП
11
Леандру Андраде
АП
7
Эммануэль Аддаи
ПВ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Наполи
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
20
Дани Болт
ПЗ
26
Крис Куаку
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
21
Алексей Кащук
ПВ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
70
Ланг
7
Нерес
19
Хойлунд
3-1-2-3-1
77
Кочальски
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
7
Аддаи
11
Андраде
11
Дуран
44
Джафаргулиев
4
Буонджорно
15
Жуан
15
Жуан
4
Буонджорно
70
Ланг
11
Эльмас
11
Эльмас
70
Ланг
7
Нерес
26
Вергара
26
Вергара
7
Нерес
17
Беукема
21
Политано
21
Политано
17
Беукема
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
81
Медина
3
Ммае
3
Ммае
81
Медина
1
Силва
20
Болт
20
Болт
1
Силва
11
Андраде
21
Кащук
21
Кащук
11
Андраде
11
Дуран
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
11
Дуран
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Наполи
Карабах
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Наполи - Карабах
2
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
18
6
Офсайды
1
2
Количество передач
545
454
Сейвы
3
8
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.45
0.49
xGP (предотвращенные голы)
1.95
1.95

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Карабаха», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи»«Карабах»

«Наполи» – «Карабах»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Карабах Наполи
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