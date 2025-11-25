25.11.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов, 5 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
3-2-3-1-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
22
Ди Лоренцо
68
Лоботка
8
Мактоминей
70
Ланг
7
Нерес
19
Хойлунд
3-1-2-3-1
77
Кочальски
1
Силва
81
Медина
13
Мустафазаде
35
Бикальо
8
Янкович
10
Зубир
7
Аддаи
11
Андраде
11
Дуран
44
Джафаргулиев
4
Буонджорно
15
Жуан
15
Жуан
4
Буонджорно
70
Ланг
11
Эльмас
11
Эльмас
70
Ланг
7
Нерес
26
Вергара
26
Вергара
7
Нерес
17
Беукема
21
Политано
21
Политано
17
Беукема
19
Хойлунд
20
Лукка
20
Лукка
19
Хойлунд
81
Медина
3
Ммае
3
Ммае
81
Медина
1
Силва
20
Болт
20
Болт
1
Силва
11
Андраде
21
Кащук
21
Кащук
11
Андраде
11
Дуран
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
11
Дуран
44
Джафаргулиев
7
Байрамов
7
Байрамов
44
Джафаргулиев
Остались в запасе
Наполи
Карабах
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
25
Mathias Ferrante
ВР
14
Никита Контини
ВР
70
Giuseppe Ambrosino
ЦФ
Остались в запасе
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
97
Фабиан Бантич
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
26
Крис Куаку
ЦП
9
Хони Монтиэль
АП
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Наполи - Карабах
2
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
18
6
Офсайды
1
2
Количество передач
545
454
Сейвы
3
8
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.45
0.49
xGP (предотвращенные голы)
1.95
1.95
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Карабаха», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 ноября в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Карабах»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»