«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
«Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь!»: Панюков рассказал о переговорах с Григорием Ивановым
Панюков – о Дзюбе: «Заходит в раздевалку – сразу ищет жертву, до кого докопаться»
«Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании
«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
«Ты у бабушек, у государства деньги отбираешь!»: Панюков рассказал о переговорах с Григорием Ивановым
Панюков – о Дзюбе: «Заходит в раздевалку – сразу ищет жертву, до кого докопаться»
«Золотой был человек: покупал людям квартиры, давал деньги»: Панюков – о Сарсании
Символическая сборная из игроков с постсоветского пространства, сидевших в тюрьме
Радимов оценил перспективы Кокорина для сборной России
В «Арисе» Кокорина произошло массовое отравление
Пономарев — о Кокорине: «Запомнится всем покорителем Кипра»
Тренер «Ариса» высказался о будущем Кокорина в клубе