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25 февраля, 17:08
1
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
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4
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БАТЭ - Арис - 01 августа 2023

БАТЭ
01.08.2023, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
3 : 5
Матч завершен
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Арис
25' В. Громыко (П)
48' А. Мартынов
90+3' Д. Лаптев (П)
8' Ш. Бабика
26' Я. Гомис
35' Кажу
56' Л. Бенгтссон
74' М. Степински
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол БАТЭ - Арис
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 3:5
Денис Лаптев
90' +3
Замена
Сергей Волков ️️️️➡️️ Валерий Громыко
84'
74'
ГОЛ! 2:5
Мариуш Степински
Замена
Дмитрий Антилевский ️️️️➡️️ Дмитрий Подстрелов
69'
57'
Замена
Велько Николич ️️️️➡️️ Карол Струски
57'
Замена
Слободан Урошевич ️️️️➡️️ Кажу
56'
ГОЛ! 2:4
Лео Бенгтссон
ГОЛ! 2:3
Александр Мартынов
48'
46'
Замена
Мариуш Степински ️️️️➡️️ Шави Бабика
Замена
Александр Мартынов ️️️️➡️️ Сиди Бане
42'
35'
ГОЛ! 1:3
Кажу
Желтая карточка
Валерий Бочеров
32'
Желтая карточка
Руслан Хадаркевич
30'
26'
ГОЛ! 1:2
Янник Гомис
ГОЛ с пенальти! 1:1
Валерий Громыко
25'
24'
Желтая карточка
Алекс Мукету-Муссунда
8'
ГОЛ! 0:1
Шави Бабика
3'
Желтая карточка
Франц Брорссон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
22
Валерий Громыко
АП
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Сиди Бане
ЦЗ
3
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
17
Данила Нечаев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
18
Денис Гречихо
ЦП
23
Дмитрий Подстрелов
ПВ
80
Артем Концевой
ЦФ
55
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Арис
1
Вана Алвес
ВР
3
Кажу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
31
Франц Брорссон
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
7
Лео Бенгтссон
ЛВ
14
Янник Гомис
ЦФ
21
Михлали Маямбела
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
БАТЭ
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
99
Матвей Коврук
ВР
4
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Сергей Волков
ЦП
8
Сеад Исламович
ЦП
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
13
Александр Шестюк
ЦФ
9
Илья Василевич
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
72
Слободан Урошевич
ЛЗ
19
Мамаду Сане
ЦЗ
12
Андреас Димитриу
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
8
Морган Браун
ОП
22
Велько Николич
ЦП
78
Константинос Хрисостому
ЦФ
66
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-1-1-2-2
47
Кудравец
14
Жимо
5
Бане
3
Хадаркевич
17
Нечаев
3
Бочеров
18
Гречихо
22
Громыко
23
Подстрелов
55
Лаптев
80
Концевой
4-3-1-2
1
Алвес
5
Мукету-Муссунда
31
Брорссон
20
Яго
3
Кажу
23
Струски
80
Бабика
37
Сзоке
7
Бенгтссон
21
Маямбела
14
Гомис
5
Бане
4
Мартынов
4
Мартынов
5
Бане
22
Громыко
18
Волков
18
Волков
22
Громыко
23
Подстрелов
90
Антилевский
90
Антилевский
23
Подстрелов
3
Кажу
72
Урошевич
72
Урошевич
3
Кажу
23
Струски
22
Николич
22
Николич
23
Струски
80
Бабика
14
Степински
14
Степински
80
Бабика
Остались в запасе
БАТЭ
Арис
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
99
Матвей Коврук
ВР
8
Сеад Исламович
ЦП
13
Александр Шестюк
ЦФ
9
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
90
Эллинас Софрониу
ВР
19
Мамаду Сане
ЦЗ
12
Андреас Димитриу
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
8
Морган Браун
ОП
78
Константинос Хрисостому
ЦФ
66
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
51
Вячеслав Дергачев
ВР
99
Матвей Коврук
ВР
8
Сеад Исламович
ЦП
13
Александр Шестюк
ЦФ
9
Илья Василевич
ЦФ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
19
Мамаду Сане
ЦЗ
12
Андреас Димитриу
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
8
Морган Браун
ОП
78
Константинос Хрисостому
ЦФ
66
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча БАТЭ - Арис
2
2
Желтые карточки
2
2
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
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