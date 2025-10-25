25.10.2025, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-3-2
16
Сокол
25
Нескоромный
33
Рахманов
4
Ращеня
66
Агеев
7
Свирепа
6
8
Русенчик
33
Сотников
15
Яцкевич
4
3-1-3-2-1
16
Абрамович
19
Руцкий
3
Глущенков
96
Мелько
44
Бутаревич
14
6
Премудров
9
Бородин
33
Камара
30
Побудей
17
Климович
7
Свирепа
12
Телеш
12
Телеш
7
Свирепа
8
Русенчик
10
Русаков
10
Русаков
8
Русенчик
15
Яцкевич
77
Каргбо
77
Каргбо
15
Яцкевич
4
29
Шарль
29
Шарль
4
30
Побудей
22
Баранок
22
Баранок
30
Побудей
33
Камара
10
Шукуров
10
Шукуров
33
Камара
17
Климович
26
Седько
26
Седько
17
Климович
14
15
Скавыш
15
Скавыш
14
Остались в запасе
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Главный тренер
Артем Концевой
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
2
1
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Торпедо-БелАЗ», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»