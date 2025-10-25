Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

25 октября 2025, 18:50
БАТЭ
25.10.2025, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
48' A. Musahagian
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
6
A. Musahagian
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
15
Владислав Яцкевич
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
14
Teymur Çaryýev
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
12
Максим Телеш
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
22
Захар Баранок
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
15
Максим Скавыш
ЦФ
4-1-3-2
16
Сокол
25
Нескоромный
33
Рахманов
4
Ращеня
66
Агеев
7
Свирепа
6
8
Русенчик
33
Сотников
15
Яцкевич
4
3-1-3-2-1
16
Абрамович
19
Руцкий
3
Глущенков
96
Мелько
44
Бутаревич
14
6
Премудров
9
Бородин
33
Камара
30
Побудей
17
Климович
7
Свирепа
12
Телеш
12
Телеш
7
Свирепа
8
Русенчик
10
Русаков
10
Русаков
8
Русенчик
15
Яцкевич
77
Каргбо
77
Каргбо
15
Яцкевич
4
29
Шарль
29
Шарль
4
30
Побудей
22
Баранок
22
Баранок
30
Побудей
33
Камара
10
Шукуров
10
Шукуров
33
Камара
17
Климович
26
Седько
26
Седько
17
Климович
14
15
Скавыш
15
Скавыш
14
Остались в запасе
БАТЭ
Торпедо-БелАЗ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Главный тренер
Артем Концевой
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
2
Никита Никоноров
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
25
Тимофей Юрасов
ВР
21
Roman Zheleznyy
ЦП
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча БАТЭ - Торпедо-БелАЗ
2
1
2
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Торпедо-БелАЗ», 26-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 октября в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»

БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ БАТЭ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
2
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+