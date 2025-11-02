Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Неман» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

«Неман» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

2 ноября 2025, 16:50
Неман
02.11.2025, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
БАТЭ
76' Я. Шарль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
7
Юрий Клочков
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
6
A. Musahagian
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
15
Владислав Яцкевич
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
28
Богдан Левченко
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
12
Максим Телеш
ЦП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Белов
20
Садовничий
27
Шамурзаев
19
Кучинский
47
Козлов
24
Якимов
46
Легчилин
15
Евдокимов
7
Клочков
9
Пушняков
17
Зубович
4-1-3-2
16
Сокол
66
Агеев
33
Рахманов
4
Ращеня
25
Нескоромный
7
Свирепа
6
10
Русаков
33
Сотников
15
Яцкевич
4
17
Зубович
28
Левченко
28
Левченко
17
Зубович
7
Клочков
88
Савицкий
88
Савицкий
7
Клочков
47
Козлов
30
Ахмеди
30
Ахмеди
47
Козлов
27
Шамурзаев
32
Павлюковец
32
Павлюковец
27
Шамурзаев
10
Русаков
8
Русенчик
8
Русенчик
10
Русаков
33
Сотников
12
Телеш
12
Телеш
33
Сотников
15
Яцкевич
29
Шарль
29
Шарль
15
Яцкевич
Остались в запасе
Неман
БАТЭ
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Неман - БАТЭ
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против БАТЭ, 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – БАТЭ

«Неман» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Неман
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
2
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
5
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
3
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
11
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+