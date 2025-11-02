02.11.2025, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
3-1-3-2-1
1
Белов
20
Садовничий
27
Шамурзаев
19
Кучинский
47
Козлов
24
Якимов
46
Легчилин
15
Евдокимов
7
Клочков
9
Пушняков
17
Зубович
4-1-3-2
16
Сокол
66
Агеев
33
Рахманов
4
Ращеня
25
Нескоромный
7
Свирепа
6
10
Русаков
33
Сотников
15
Яцкевич
4
17
Зубович
28
Левченко
28
Левченко
17
Зубович
7
Клочков
88
Савицкий
88
Савицкий
7
Клочков
47
Козлов
30
Ахмеди
30
Ахмеди
47
Козлов
27
Шамурзаев
32
Павлюковец
32
Павлюковец
27
Шамурзаев
10
Русаков
8
Русенчик
8
Русенчик
10
Русаков
33
Сотников
12
Телеш
12
Телеш
33
Сотников
15
Яцкевич
29
Шарль
29
Шарль
15
Яцкевич
Остались в запасе
Неман
БАТЭ
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
44
Ivan Kontsevoy
ЦП
59
A. Devyaten
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Неман - БАТЭ
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против БАТЭ, 27-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»