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Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Нафтана», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Нафтан»