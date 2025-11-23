23.11.2025, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-1-3-2
16
Сокол
33
Рахманов
4
Ращеня
14
Пашевич
66
Агеев
7
Свирепа
6
10
Русаков
33
Сотников
29
Шарль
15
Яцкевич
4-1-2-3
13
Харитонович
3
Костомаров
44
Санников
88
Драбатович
23
Кингу
66
Камара
19
7
Колядко
9
Леонович
11
Пранович
10
Протасов
14
Пашевич
8
Русенчик
8
Русенчик
14
Пашевич
7
Свирепа
27
Пилецкий
27
Пилецкий
7
Свирепа
29
Шарль
4
4
29
Шарль
44
Санников
5
Лебедев
5
Лебедев
44
Санников
88
Драбатович
12
Жвирбля
12
Жвирбля
88
Драбатович
19
31
Розиев
31
Розиев
19
9
Леонович
90
Грудько
90
Грудько
9
Леонович
Остались в запасе
БАТЭ
Нафтан
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Артем Концевой
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
25
Matvey Susha
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
25
Matvey Susha
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча БАТЭ - Нафтан
1
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Нафтана», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Нафтан»
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Источник: «Бомбардир»