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  • БАТЭ – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

БАТЭ – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

23 ноября 2025, 12:50
БАТЭ
23.11.2025, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
5 : 0
Завершен
Нафтан
35' В. Яцкевич 44' В. Яцкевич 65' В. Яцкевич 79' K. Apanasevich
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
16
Данила Сокол
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
6
A. Musahagian
ЦП
10
Егор Русаков
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
15
Владислав Яцкевич
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
23
Мидо Кингу
ЛЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
10
Евген Протасов
ЛВ
66
Ямусса Камара
ОП
19
Alisher Rakhimov
ЦП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
9
Кирилл Леонович
ПВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
68
Данила Жульпа
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
4
Kirill Apanasevich
ЦФ
Нафтан
1
Артем Денисенко
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
12
Артем Жвирбля
ПЗ
31
Руслан Розиев
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Matvey Susha
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-1-3-2
16
Сокол
33
Рахманов
4
Ращеня
14
Пашевич
66
Агеев
7
Свирепа
6
10
Русаков
33
Сотников
29
Шарль
15
Яцкевич
4-1-2-3
13
Харитонович
3
Костомаров
44
Санников
88
Драбатович
23
Кингу
66
Камара
19
7
Колядко
9
Леонович
11
Пранович
10
Протасов
14
Пашевич
8
Русенчик
8
Русенчик
14
Пашевич
7
Свирепа
27
Пилецкий
27
Пилецкий
7
Свирепа
29
Шарль
4
4
29
Шарль
44
Санников
5
Лебедев
5
Лебедев
44
Санников
88
Драбатович
12
Жвирбля
12
Жвирбля
88
Драбатович
19
31
Розиев
31
Розиев
19
9
Леонович
90
Грудько
90
Грудько
9
Леонович
Остались в запасе
БАТЭ
Нафтан
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
Главный тренер
Артем Концевой
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
25
Matvey Susha
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
5
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жульпа
ЦП
21
Вадим Киселев
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
17
Альберт Копытич
ПВ
25
Matvey Susha
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча БАТЭ - Нафтан
1
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Нафтана», 29-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 ноября в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Нафтан»

БАТЭ – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан БАТЭ
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