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«Идет бабушка с пакетом, а рядом танк и люди со щитами»: Панюков вспомнил, как застал режим КТО в Нальчике
25 февраля, 17:08
1
«Я пипец как кайфую с него»: Панюков рассказал, как корсиканец из «Аяччо» просил привезти майку с Путиным
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Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
АЕК
1 : 1
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Арис
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Арис
1 : 2
25.02.2024
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
Арис
4 : 0
18.02.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
АПОЭЛ
1 : 0
15.02.2024
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
Арис
3 : 0
10.02.2024
Кармиотисса

Арис - БАТЭ - 26 июля 2023

Арис
26.07.2023, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
6 : 2
Матч завершен
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БАТЭ
17' Я. Гомис (П)
32' Л. Бенгтссон
40' С. Бане (АГ)
60' Я. Гомис
90+1' М. Степински (П)
48' А. Концевой
65' Р. Хадаркевич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арис - БАТЭ
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 5:2
Мариуш Степински
90' +1
90'
Желтая карточка
Сеад Исламович
87'
Желтая карточка
Валерий Громыко
85'
Замена
Сергей Волков ️️️️➡️️ Сиди Бане
85'
Замена
Сеад Исламович ️️️️➡️️ Денис Гречихо
Замена
Матия Шполярич ️️️️➡️️ Янник Гомис
80'
72'
Желтая карточка
Денис Гречихо
71'
Замена
Дмитрий Подстрелов ️️️️➡️️ Дмитрий Антилевский
65'
ГОЛ! 4:2
Руслан Хадаркевич
62'
Замена
Денис Лаптев ️️️️➡️️ Владислав Малькевич
ГОЛ! 4:1
Янник Гомис
60'
48'
ГОЛ! 3:1
Артем Концевой
Замена
Мариуш Степински ️️️️➡️️ Лео Бенгтссон
46'
Замена
Юлиус Сзоке ️️️️➡️️ Велько Николич
46'
ГОЛ в свои ворота! 3:0
Сиди Бане
40'
ГОЛ! 2:0
Лео Бенгтссон
32'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Янник Гомис
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
31
Франц Брорссон
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
3
Кажу
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
21
Михлали Маямбела
ЦФ
7
Лео Бенгтссон
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
БАТЭ
22
Валерий Громыко
АП
17
Владислав Малькевич
ЛЗ
47
Андрей Кудравец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
5
Сиди Бане
ЦЗ
3
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
17
Данила Нечаев
ПЗ
3
Валерий Бочеров
ОП
18
Денис Гречихо
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
72
Слободан Урошевич
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
78
Константинос Хрисостому
ЦФ
66
Джейден Монтнор
ЦФ
БАТЭ
99
Матвей Коврук
ВР
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Александр Мартынов
ЦЗ
18
Сергей Волков
ЦП
8
Сеад Исламович
ЦП
23
Дмитрий Подстрелов
ПВ
13
Александр Шестюк
ЦФ
55
Денис Лаптев
ЦФ
9
Илья Василевич
ЦФ
3-3-4
1
Алвес
5
Мукету-Муссунда
31
Брорссон
20
Яго
23
Струски
80
Бабика
22
Николич
3
Кажу
7
Бенгтссон
21
Маямбела
14
Гомис
3-3-1-1-2
47
Кудравец
17
Малькевич
5
Бане
3
Хадаркевич
17
Нечаев
3
Бочеров
14
Жимо
18
Гречихо
22
Громыко
90
Антилевский
80
Концевой
14
Гомис
10
Шполярич
10
Шполярич
14
Гомис
22
Николич
37
Сзоке
37
Сзоке
22
Николич
7
Бенгтссон
14
Степински
14
Степински
7
Бенгтссон
5
Бане
18
Волков
18
Волков
5
Бане
18
Гречихо
8
Исламович
8
Исламович
18
Гречихо
90
Антилевский
23
Подстрелов
23
Подстрелов
90
Антилевский
17
Малькевич
55
Лаптев
55
Лаптев
17
Малькевич
Остались в запасе
Арис
БАТЭ
90
Эллинас Софрониу
ВР
72
Слободан Урошевич
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ЦЗ
78
Константинос Хрисостому
ЦФ
66
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
99
Матвей Коврук
ВР
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Александр Мартынов
ЦЗ
13
Александр Шестюк
ЦФ
9
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
72
Слободан Урошевич
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ЦЗ
78
Константинос Хрисостому
ЦФ
66
Джейден Монтнор
ЦФ
Остались в запасе
99
Матвей Коврук
ВР
51
Вячеслав Дергачев
ВР
4
Александр Мартынов
ЦЗ
13
Александр Шестюк
ЦФ
9
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Арис - БАТЭ
3
Желтые карточки
0
3
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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- : -
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