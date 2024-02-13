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Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
14 февраля, 00:55
1
Гвардиола рассказал о травмах игроков «Манчестер Сити» после матча с «Копенгагеном»
14 февраля, 09:31
1
«Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд
14 февраля, 08:57
0
Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»
14 февраля, 08:32
0
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
14 февраля, 00:55
0
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
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Мидтьюлланд
2 : 0
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Копенгаген
Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
2 : 0
26.02.2024
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 18 тур
Силькеборг
0 : 3
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Копенгаген
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Копенгаген - Брейдаблик - 02 августа 2023

Копенгаген
02.08.2023, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
6 : 3
Матч завершен
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Брейдаблик
33' Д. Гонсалвеш
35' Э. Ахури
37' Д. Ларссон
45+1' О. Стейнн Оскарссон
47' О. Стейнн Оскарссон
56' О. Стейнн Оскарссон
9' Д. Сванторссон
51' К. Стейндорссон
75' Х. Гуннлаугссон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Копенгаген - Брейдаблик
Матч завершен
83'
Желтая карточка
Хескулдур Гуннлаугссон
80'
Желтая карточка
Агуст Глинссон
80'
Замена
Agust Orri Thorsteinsson ️️️️➡️️ Джейсон-Дади Сванторссон
75'
ГОЛ! 6:3
Хескулдур Гуннлаугссон
65'
Замена
Клеминт Ольсен ️️️️➡️️ Кристинн Стейндорссон
65'
Замена
Агуст Глинссон ️️️️➡️️ Anton Logi Lúðvíksson
65'
Замена
A. Sigurdarson ️️️️➡️️ O. Sigurjonsson
65'
Замена
Davíð Ingvarsson ️️️️➡️️ A. Yeoman
Замена
Руни Барджи ️️️️➡️️ Диогу Гонсалвеш
57'
ГОЛ! 6:2
Орри Стейнн Оскарссон
56'
51'
ГОЛ! 5:2
Кристинн Стейндорссон
ГОЛ! 5:1
Орри Стейнн Оскарссон
47'
Замена
Оскар Хойлунд ️️️️➡️️ Элиас Ахури
46'
Замена
Петер Анкерсен ️️️️➡️️ Элиас Йелерт
46'
Замена
Кристиан Серенсен ️️️️➡️️ Кевин Дикс
46'
ГОЛ! 4:1
Орри Стейнн Оскарссон
45' +1
ГОЛ! 3:1
Джордан Ларссон
37'
ГОЛ! 2:1
Элиас Ахури
35'
ГОЛ! 1:1
Диогу Гонсалвеш
33'
32'
Желтая карточка
Виктор Ерн Маргейрссон
Замена
Элиас Ахури ️️️️➡️️ Вильям Клем
29'
9'
ГОЛ! 0:1
Джейсон-Дади Сванторссон
Желтая карточка
Вальдемар Лунд Йенсен
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Камил Грабара
ВР
27
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Элиас Йелерт
ПЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
12
Лукас Лерагер
ЦП
9
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
33
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
18
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брейдаблик
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
4
Дамир Муминович
ЦЗ
23
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
11
Гисли Эйолфссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
Копенгаген
21
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
6
Кристиан Серенсен
ЛЗ
22
Петер Анкерсен
ЦЗ
39
Оскар Хойлунд
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
12
Поль Мукаиру
ЛВ
40
Руни Барджи
ПВ
30
Элиас Ахури
ПВ
44
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Брейдаблик
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
26
Ásgeir Orrason
ЦЗ
19
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
25
Davíð Ingvarsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Грабара
19
Йелерт
27
Лунд Йенсен
3
Вавро
2
Дикс
36
Клем
12
Лерагер
9
Гонсалвеш
18
Оскарссон
33
Фалк-Йенсен
11
Ларссон
2-3-3-3
21
Маргейрссон
4
Муминович
23
11
Эйолфссон
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
10
Стейндорссон
11
Сванторссон
3
30
1
2
Дикс
6
Серенсен
6
Серенсен
2
Дикс
19
Йелерт
22
Анкерсен
22
Анкерсен
19
Йелерт
Ахури
39
Хойлунд
39
Хойлунд
Ахури
9
Гонсалвеш
40
Барджи
40
Барджи
9
Гонсалвеш
36
Клем
30
Ахури
30
Ахури
36
Клем
23
22
Глинссон
22
Глинссон
23
10
Стейндорссон
11
Ольсен
11
Ольсен
10
Стейндорссон
11
Сванторссон
15
15
11
Сванторссон
30
25
25
30
3
6
6
3
Остались в запасе
Копенгаген
Брейдаблик
21
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
12
Поль Мукаиру
ЛВ
44
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
26
Ásgeir Orrason
ЦЗ
19
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Остались в запасе
21
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
12
Поль Мукаиру
ЛВ
44
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
26
Ásgeir Orrason
ЦЗ
19
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Копенгаген - Брейдаблик
1
3
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Стадион:
Паркен
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
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- : -
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
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- : -
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