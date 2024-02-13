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Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
14 февраля, 00:55
1
Гвардиола рассказал о травмах игроков «Манчестер Сити» после матча с «Копенгагеном»
14 февраля, 09:31
1
«Сити» установил рекорд Лиги чемпионов для английских команд
14 февраля, 08:57
0
Гвардиола оценил игру Де Брюйне после возвращения в состав «Манчестер Сити»
14 февраля, 08:32
0
Лига чемпионов. 1+2 Де Брюйне принесли «Манчестер Сити» выездную победу над «Копенгагеном» (3:1)
14 февраля, 00:55
0
Обзор матча «Копенгаген» – «Манчестер Сити» голы и лучшие моменты (Видео)
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Копенгаген
Дания. Суперлига, 20 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
01.03.2024
Копенгаген
Дания. Суперлига, 19 тур
Копенгаген
2 : 0
26.02.2024
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Силькеборг
0 : 3
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Брейдаблик - Копенгаген - 25 июля 2023

Брейдаблик
25.07.2023, вторник, 22:15
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 2
Матч завершен
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Копенгаген
1' Д. Ларссон
32' Р. Фалк-Йенсен
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Брейдаблик - Копенгаген
Матч завершен
90' +2
Желтая карточка
Исак-Бергманн Йоуханнессон
Желтая карточка
Davíð Ingvarsson
90'
Замена
Anton Logi Lúðvíksson ️️️️➡️️ O. Sigurjonsson
83'
Замена
Клеминт Ольсен ️️️️➡️️ Кристинн Стейндорссон
80'
Замена
Davíð Ingvarsson ️️️️➡️️ A. Yeoman
80'
Замена
Агуст Глинссон ️️️️➡️️ A. Sigurdarson
74'
71'
Замена
Элиас Ахури ️️️️➡️️ Джордан Ларссон
71'
Замена
Орри Стейнн Оскарссон ️️️️➡️️ Диогу Гонсалвеш
58'
Замена
Исак-Бергманн Йоуханнессон ️️️️➡️️ Руни Барджи
32'
ГОЛ! 0:2
Расмус Фалк-Йенсен
1'
ГОЛ! 0:1
Джордан Ларссон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брейдаблик
4
Дамир Муминович
ЦЗ
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
11
Гисли Эйолфссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
Копенгаген
1
Камил Грабара
ВР
27
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
19
Элиас Йелерт
ПЗ
2
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
12
Лукас Лерагер
ЦП
40
Руни Барджи
ПВ
9
Диогу Гонсалвеш
ПВ
33
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
11
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брейдаблик
26
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
23
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
19
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
25
Davíð Ingvarsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
16
Arnar Arnarsson
ЦФ
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
21
Тео Сандер
ВР
6
Кристиан Серенсен
ЛЗ
22
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
12
Поль Мукаиру
ЛВ
30
Элиас Ахури
ПВ
70
Мамуду Карамоко
ЦФ
18
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
2-2-3-4
4
Муминович
21
Маргейрссон
8
Эйнарссон
11
Эйолфссон
7
Гуннлаугссон
10
Стейндорссон
11
Сванторссон
3
6
1
30
4-1-1-2-2
1
Грабара
2
Дикс
27
Лунд Йенсен
3
Вавро
19
Йелерт
36
Клем
12
Лерагер
9
Гонсалвеш
40
Барджи
11
Ларссон
33
Фалк-Йенсен
3
23
23
3
6
22
Глинссон
22
Глинссон
6
10
Стейндорссон
11
Ольсен
11
Ольсен
10
Стейндорссон
30
25
25
30
40
Барджи
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
40
Барджи
11
Ларссон
30
Ахури
30
Ахури
11
Ларссон
9
Гонсалвеш
18
Оскарссон
18
Оскарссон
9
Гонсалвеш
Остались в запасе
Брейдаблик
Копенгаген
26
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
19
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
16
Arnar Arnarsson
ЦФ
51
Андреас Дитмер
ВР
21
Тео Сандер
ВР
6
Кристиан Серенсен
ЛЗ
22
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Поль Мукаиру
ЛВ
70
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
26
Ásgeir Orrason
ЦЗ
28
Oliver Stefánsson
ЦЗ
19
Atli Þór Gunnarsson
ЦП
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
16
Arnar Arnarsson
ЦФ
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
21
Тео Сандер
ВР
6
Кристиан Серенсен
ЛЗ
22
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Поль Мукаиру
ЛВ
70
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брейдаблик - Копенгаген
1
1
Желтые карточки
1
1
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Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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- : -
06.03.2024
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