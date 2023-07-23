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Динамо-2 Мх
Победа

Динамо-2 Мх - Победа - 23 июля 2023

Динамо-2 Мх
23.07.2023, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
Победа
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Россия
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