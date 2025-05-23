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Прогноз на точный счёт матча «Нарт» – «Динамо-2 Махачкала»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:56
Нарт - Динамо-2 Мх
24 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
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6.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Нарт»
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Матч 11-го тура Второй лиги Б между «Нартом» и «Динамо-2 Махачкала» пройдeт 24 мая на стадионе «Нарт». Команды располагаются в нижней части таблицы, но при этом находятся на разных полюсах формы и стабильности. Хозяева набирают очки эпизодически, а гости демонстрируют одну из самых худших форм в лиге и пока не знают побед. С большой долей вероятности нас ждeт матч с доминированием «Нарта» и попыткой гостей сыграть вторым номером.

«Нарт»

Команда из Черкесска занимает 10-е место с 10 очками. В последних пяти матчах команда забила всего трижды, в среднем 0.60 за игру. Пропускает немного – 0.80 в среднем, что говорит о достаточно надeжной игре в защите. Основной упор делается на сдерживание соперников, а атакующая игра строится вокруг форварда Руслана Суанова, у которого 3 гола в 7 матчах. Несмотря на два поражения подряд, «Нарт» выглядит более организованным коллективом, особенно в матчах против аутсайдеров.

«Динамо-2 Махачкала»

Гости идут на последнем, 14-м месте, и ситуация у команды критическая. За 10 матчей – 1 очко, 14 поражений подряд, при этом команда пропускает в каждом матче. Только в пяти последних турах в их ворота влетело 18 мячей (в среднем 3.60), при этом забит лишь один. Команда не забивает в 6 из 8 последних матчей, атака практически отсутствует, а оборона системно проваливается. Нет ощущения, что у «Динамо-2» есть ресурсы даже на ничейный результат – слишком глубока пропасть в уровне игры.

Факты о командах:

«Нарт»

  • 10 место, 10 очков
  • В последних 5 матчах: 3 забитых (0.60), 4 пропущенных (0.80)
  • Лучшая игра в обороне среди нижней части таблицы
  • Не проигрывает дома в 3 из 4 последних матчей

«Динамо-2 Махачкала**

  • 14 место, 1 очко
  • 14 поражений подряд
  • В последних 5 матчах: 1 забитый (0.20), 18 пропущенных (3.60)
  • Не забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Самая слабая оборона турнира

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  1:3
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Динамо-2 Мх
1 : 3
10.11.2024
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06.07.2024
Динамо-2 Мх

Прогноз на матч «Нарт» – «Динамо-2 Махачкала»

На фоне соперника «Нарт» выглядит гораздо стабильнее, особенно в обороне. Даже с учeтом невысокой результативности хозяев, этого должно быть достаточно, чтобы сломить слабейшую защиту турнира. Ожидается малорезультативная игра, где «Нарт» будет контролировать ход встречи и не допустит сюрпризов. Гости способны навязать борьбу лишь в случае серьeзных ошибок соперника.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Нарт»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Нарт» на коэффициент 6.20
  • Индивидуальный тотал «Динамо-2 Махачкала» меньше 0.5 на коэффициент 1.85
  • Победа «Нарт» с форой (-1.5) на коэффициент 2.15

6.20
Точный счёт 2:0 в пользу «Нарт»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Динамо-2 Мх Нарт
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