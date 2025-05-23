Матч 11-го тура Второй лиги Б между «Нартом» и «Динамо-2 Махачкала» пройдeт 24 мая на стадионе «Нарт». Команды располагаются в нижней части таблицы, но при этом находятся на разных полюсах формы и стабильности. Хозяева набирают очки эпизодически, а гости демонстрируют одну из самых худших форм в лиге и пока не знают побед. С большой долей вероятности нас ждeт матч с доминированием «Нарта» и попыткой гостей сыграть вторым номером.

«Нарт»

Команда из Черкесска занимает 10-е место с 10 очками. В последних пяти матчах команда забила всего трижды, в среднем 0.60 за игру. Пропускает немного – 0.80 в среднем, что говорит о достаточно надeжной игре в защите. Основной упор делается на сдерживание соперников, а атакующая игра строится вокруг форварда Руслана Суанова, у которого 3 гола в 7 матчах. Несмотря на два поражения подряд, «Нарт» выглядит более организованным коллективом, особенно в матчах против аутсайдеров.

«Динамо-2 Махачкала»

Гости идут на последнем, 14-м месте, и ситуация у команды критическая. За 10 матчей – 1 очко, 14 поражений подряд, при этом команда пропускает в каждом матче. Только в пяти последних турах в их ворота влетело 18 мячей (в среднем 3.60), при этом забит лишь один. Команда не забивает в 6 из 8 последних матчей, атака практически отсутствует, а оборона системно проваливается. Нет ощущения, что у «Динамо-2» есть ресурсы даже на ничейный результат – слишком глубока пропасть в уровне игры.

Факты о командах:

«Нарт»

10 место, 10 очков

В последних 5 матчах: 3 забитых (0.60), 4 пропущенных (0.80)

Лучшая игра в обороне среди нижней части таблицы

Не проигрывает дома в 3 из 4 последних матчей

«Динамо-2 Махачкала**

14 место, 1 очко

14 поражений подряд

В последних 5 матчах: 1 забитый (0.20), 18 пропущенных (3.60)

Не забивает в 6 из 8 последних матчей

Самая слабая оборона турнира

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 3 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 1.5 3:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 1:3 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур Динамо-2 Мх 1 : 3 Нарт Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур Нарт 0 : 2 Динамо-2 Мх

Прогноз на матч «Нарт» – «Динамо-2 Махачкала»

На фоне соперника «Нарт» выглядит гораздо стабильнее, особенно в обороне. Даже с учeтом невысокой результативности хозяев, этого должно быть достаточно, чтобы сломить слабейшую защиту турнира. Ожидается малорезультативная игра, где «Нарт» будет контролировать ход встречи и не допустит сюрпризов. Гости способны навязать борьбу лишь в случае серьeзных ошибок соперника.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Нарт»

Рекомендованные ставки: