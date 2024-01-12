«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
«Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) и вплотную приблизилась к лидеру
«Бавария» провела акцию в память о Беккенбауэре перед игрой с «Хоффенхаймом»
«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»