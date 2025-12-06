На «Сигнал Идуна Парк» ожидается центральный матч тура: «Боруссия Д», уверенно идущая в зоне Лиги чемпионов, принимает одного из самых ярких участников сезона – «Хоффенхайм». Обе команды показывают агрессивный, динамичный футбол, регулярно забивают и почти не уходят с поля без пропущенных. Это отличный фундамент для результативного противостояния.

«Боруссия Д»

Команда набрала хороший ход и не проигрывает в пяти турах подряд, уверенно обыграв «Байер» в гостях (2:1). «Боруссия Д» забивает в каждой из 14 последних игр Бундеслиги и показывает стабильное давление в атаке.

Однако оборона допускает огрехи – в трех матчах подряд команда пропускает. В последних 5 играх результативность выглядит сбалансировано: 10 забитых и 6 пропущенных мячей. Гирасси продолжает лидировать в бомбардирской гонке и формирует атакующее преимущество хозяев.

«Хоффенхайм»

Клуб из Зинсхайма демонстрирует лучшую форму в сезоне, имея серию из шести матчей без поражений в лиге. «Хоффенхайм» в последних турах действует раскрепощенно: 13 голов за 5 встреч – мощный показатель атаки, которая регулярно находит пространство за линией защиты соперника. Проблемы в обороне частично сглаживаются хорошей работой полузащиты, но стабильной надeжностью команду назвать нельзя.

Факты о командах

«Боруссия Д»

Не проигрывает в 5 последних матчах Бундеслиги

Забивает в 14 последних играх турнира

2.00 гола в среднем за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

Победа над «Байером» на выезде в прошлом туре

«Хоффенхайм»

Не проигрывает в 6 матчах подряд

Забивает в 6 последних играх Бундеслиги

2.60 гола в среднем за матч (последние 5 игр)

0.80 пропущенных в среднем за матч

Победа 3:0 над «Аугсбургом» в прошлом туре

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Хоффенхайм»

Соперники слишком хороши впереди, чтобы игра вышла закрытой. Оба клуба обладают сильными ударными линиями, при этом допускают ошибки в защите. Статистика последних матчей и личные встречи говорят о высокой вероятности голевого обмена. «Боруссия Д» сильнее дома и имеет более устойчивую структуру, но «Хоффенхайм» точно способен ответить.

Ожидается яркий футбол с обилием моментов. Хозяева выглядят предпочтительнее и должны использовать поддержку трибун, но чистые ворота кажутся маловероятными. Оптимальная ставка – на результативность обеих сторон.

