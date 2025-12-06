На «Сигнал Идуна Парк» ожидается центральный матч тура: «Боруссия Д», уверенно идущая в зоне Лиги чемпионов, принимает одного из самых ярких участников сезона – «Хоффенхайм». Обе команды показывают агрессивный, динамичный футбол, регулярно забивают и почти не уходят с поля без пропущенных. Это отличный фундамент для результативного противостояния.
«Боруссия Д»
Команда набрала хороший ход и не проигрывает в пяти турах подряд, уверенно обыграв «Байер» в гостях (2:1). «Боруссия Д» забивает в каждой из 14 последних игр Бундеслиги и показывает стабильное давление в атаке.
Однако оборона допускает огрехи – в трех матчах подряд команда пропускает. В последних 5 играх результативность выглядит сбалансировано: 10 забитых и 6 пропущенных мячей. Гирасси продолжает лидировать в бомбардирской гонке и формирует атакующее преимущество хозяев.
«Хоффенхайм»
Клуб из Зинсхайма демонстрирует лучшую форму в сезоне, имея серию из шести матчей без поражений в лиге. «Хоффенхайм» в последних турах действует раскрепощенно: 13 голов за 5 встреч – мощный показатель атаки, которая регулярно находит пространство за линией защиты соперника. Проблемы в обороне частично сглаживаются хорошей работой полузащиты, но стабильной надeжностью команду назвать нельзя.
Факты о командах
«Боруссия Д»
- Не проигрывает в 5 последних матчах Бундеслиги
- Забивает в 14 последних играх турнира
- 2.00 гола в среднем за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 последних матчах
- Победа над «Байером» на выезде в прошлом туре
«Хоффенхайм»
- Не проигрывает в 6 матчах подряд
- Забивает в 6 последних играх Бундеслиги
- 2.60 гола в среднем за матч (последние 5 игр)
- 0.80 пропущенных в среднем за матч
- Победа 3:0 над «Аугсбургом» в прошлом туре
Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Хоффенхайм»
Соперники слишком хороши впереди, чтобы игра вышла закрытой. Оба клуба обладают сильными ударными линиями, при этом допускают ошибки в защите. Статистика последних матчей и личные встречи говорят о высокой вероятности голевого обмена. «Боруссия Д» сильнее дома и имеет более устойчивую структуру, но «Хоффенхайм» точно способен ответить.
Ожидается яркий футбол с обилием моментов. Хозяева выглядят предпочтительнее и должны использовать поддержку трибун, но чистые ворота кажутся маловероятными. Оптимальная ставка – на результативность обеих сторон.
Рекомендованные ставки
- Оба забьют – да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Боруссии Д» больше 1.5 – коэффициент 1.95