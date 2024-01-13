«Аугсбург» – «Лейпциг»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля

«Майнц» – «Вердер»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля

Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»