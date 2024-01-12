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Унион
Бавария
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 13:16
2
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
7 февраля, 11:14
0
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 08:31
1
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
7 февраля, 11:14
0
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
4 февраля, 12:46
0
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
27 января, 16:59
0
В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»
25 января, 22:24
3
Бундеслига. «Бавария» победила «Унион», отставание от «Байера» – 4 очка
25 января, 00:27
1
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
9 февраля, 18:52
0
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
7 февраля, 18:18
1
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 13:16
2
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
7 февраля, 08:31
1
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»
6 февраля, 18:46
0
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Последние матчи
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Унион
Бавария
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
0 : 0
13.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 3
27.01.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
1 : 1
07.02.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
04.02.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
1 : 0
28.01.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
0 : 0
13.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 20 тур
Бавария
3 : 1
03.02.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 3
27.01.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм

Унион - Бавария - 20 апреля 2024

Унион
20.04.2024, суббота, 00:00
Германия. Бундеслига, 30 тур
- : -
Не начался
Бавария
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Унион - Бавария
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Байер
- : -
10.02.2024
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
- : -
11.02.2024
Майнц
Германия. Бундеслига, 21 тур
Хоффенхайм
- : -
11.02.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
- : -
16.02.2024
Вердер
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
- : -
17.02.2024
Боруссия Д
Россия
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