«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»
Бундеслига. «Бавария» победила «Унион», отставание от «Байера» – 4 очка
«Байер» – «Бавария»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 10 февраля
«Бавария» заплатила «Наполи» за Кима на 15 миллионов меньше, чем сообщалось
Канчельскис высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву
Олич прокомментировал интерес «Баварии» к Файзуллаеву
Агент Файзуллаева ответил, известно ли ему об интересе «Баварии»