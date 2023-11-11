«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»
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«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)
«Бавария» – «Хайденхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023