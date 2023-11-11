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Хайденхайм
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
7 февраля, 11:14
0
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
4 февраля, 12:46
0
«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 11:26
0
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
2 февраля, 09:13
0
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
27 января, 16:59
0
«Майнц» – «Унион»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 7 февраля
7 февраля, 11:14
0
«Лейпциг» – «Унион»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 4 февраля
4 февраля, 12:46
0
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
27 января, 16:59
0
В Германии наказали тренера «Униона», дважды ударившего по лицу Сане из «Баварии»
25 января, 22:24
3
Бундеслига. «Бавария» победила «Унион», отставание от «Байера» – 4 очка
25 января, 00:27
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«Хайденхайм» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2024
2 февраля, 11:26
0
«Хайденхайм» – «Боруссия»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 2 февраля
2 февраля, 09:13
0
«Хайденхайм» – «Вольфсбург»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
20 января, 11:47
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Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)
11 ноября 2023, 19:36
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Унион
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 1
13.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
0 : 0
13.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1 : 1
27.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
1 : 1
07.02.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
04.02.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 19 тур
Унион
1 : 0
28.01.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 13 тур
Бавария
1 : 0
24.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
0 : 0
13.01.2024
Унион
Германия. Бундеслига, 20 тур
Хайденхайм
0 : 0
02.02.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1 : 1
27.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хайденхайм
1 : 1
20.01.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 1
13.01.2024
Хайденхайм

Унион - Хайденхайм - 24 февраля 2024

Унион
24.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
- : -
Не начался
Хайденхайм
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Унион - Хайденхайм
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Германия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
2 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Россия
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