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Хоффенхайм
Кельн
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:37
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:47
0
«Кельн» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
20 января, 11:22
0
«Вольфсбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 4 февраля
4 февраля, 11:56
0
«Фрайбург» – «Хоффенхайм»: прогноз на матч 18 тура чемпионата Германии, 20 января
19 января, 18:52
0
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13 января, 00:29
0
«Бавария» провела акцию в память о Беккенбауэре перед игрой с «Хоффенхаймом»
12 января, 22:52
0
«Бавария» – «Хоффенхайм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
12 января, 10:33
0
«Кельн» – «Айнтрахт»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Германии, 3 февраля
3 февраля, 10:37
0
Арбитр в Бундеслиге не смог продолжить матч после попадания мячом в голову
27 января, 18:31
1
«Вольфсбург» – «Кельн»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 27 января
26 января, 09:47
0
«Кельн» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
20 января, 11:22
0
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Хоффенхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 1
13.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
20.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
0 : 4
20.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1 : 1
27.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
2 : 2
04.02.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хоффенхайм
1 : 1
27.01.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фрайбург
3 : 2
20.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бавария
3 : 0
12.01.2024
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
2 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вольфсбург
1 : 1
27.01.2024
Кельн
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кельн
0 : 4
20.01.2024
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1 : 1
13.01.2024
Хайденхайм

Хоффенхайм - Кельн - 11 февраля 2024

Хоффенхайм
11.02.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
- : -
Не начался
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Кельн
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЛЗ
23
Флориан Гриллич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
40
Умут Тохумджу
ЛП
27
Андрей Крамарич
ЦП
6
Гриша Премель
ЦП
16
Антон Сташ
ПП
10
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
2
Бенно Шмитц
ПЗ
40
Фарид Алиду
ЦП
11
Флориан Кайнц
ЦП
7
Деян Любичич
ЦП
6
Эрик Мартель
ЦП
8
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Хоффенхайм
Кельн
4-4-2
1
Бауманн
34
Н'Соки
23
Гриллич
5
Кабак
3
Кадержабек
40
Тохумджу
27
Крамарич
6
Премель
16
Сташ
14
Байер
10
Вегхорст
4-5-1
1
Швабе
2
Шмитц
24
Хабот
4
Хюберс
35
Финкграфе
40
Алиду
7
Любичич
6
Мартель
8
Хусейнбашич
11
Кайнц
29
Тильманн
Остались в запасе
Хоффенхайм
Кельн
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Хоффенхайм - Кельн
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Германия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
1 : 0
09.02.2024
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
- : -
10.02.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
- : -
10.02.2024
Бохум
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
- : -
10.02.2024
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
- : -
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Аугсбург
- : -
10.02.2024
РБ Лейпциг
Россия
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