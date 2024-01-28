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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бохум
Боруссия Д - Бохум: обзор матча 28 января 2024
Боруссия Д
28.01.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Бохум
7'
Н. Фуллкруг (П)
72'
Н. Фуллкруг
90+1'
Н. Фуллкруг (П)
45'
Н. Шлоттербек (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Бохум
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Н. Фуллкруг
90'
+1
89'
Желтая карточка
Г. Пасьенса
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Д. Санчо
83'
80'
Замена
М. Квартенг
️️️️
К. Антви-Адджей
80'
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
М. Брошински
80'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
А. Лосилла
ГОЛ! 2:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
М. Забитцер
72'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
Д. Мален
71'
68'
Замена
К. Гамбоа
️️️️
Т. Оэрман
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ю. Мукоко
66'
59'
Желтая карточка
М. Виттек
Желтая карточка
Д. Мален
56'
45'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Шлоттербек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Фуллкруг
7'
3'
Желтая карточка
М. Риман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Никлас Зюле
(К)
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
15
Тим Оэрман
ЦЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
(К)
ОП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
9
Мориц Брошински
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Боруссия Д
1
Марсель Лотка
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Оле Польман
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Бохум
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Мориц-Брони Квартенг
АП
10
Филипп Ферстер
АП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
4-2-1-3
33
Майер
22
Матсен
25
Зюле
4
Шлоттербек
12
Менье
6
Озкан
20
Забитцер
19
Санчо
10
Фуллкруг
14
Мукоко
14
Мален
4-1-2-2-1
1
Риман
18
Ордец
15
Машович
15
Оэрман
32
Виттек
8
Лосилла
6
Остерхаге
22
Беро
7
Штегер
18
Антви-Адджей
9
Брошински
19
Санчо
15
Хуммельс
15
Хуммельс
19
Санчо
14
Мукоко
10
Рейна
10
Рейна
14
Мукоко
14
Мален
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Мален
15
Оэрман
2
Гамбоа
2
Гамбоа
15
Оэрман
18
Антви-Адджей
10
Квартенг
10
Квартенг
18
Антви-Адджей
9
Брошински
33
Хофманн
33
Хофманн
9
Брошински
8
Лосилла
9
Пасьенса
9
Пасьенса
8
Лосилла
Остались в запасе
Боруссия Д
Бохум
1
Марсель Лотка
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Оле Польман
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Марсель Лотка
ВР
34
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
10
Оле Польман
ЦП
Остались в запасе
23
Никлас Тиде
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
10
Филипп Ферстер
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Боруссия Д - Бохум
1
3
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
10
17
Офсайды
1
5
Количество передач
529
289
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
69
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
16
5
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
2.95
0.56
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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