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Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 11 ноября 2023
Штутгарт
11.11.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Боруссия Д
42'
Д. Ундав
83'
С. Гирасси (П)
36'
Н. Фуллкруг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
Замена
Л. Стержиу
️️️️
М. Миттельштадт
88'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Э. Мийо
88'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Гирасси
83'
Замена
Силас
️️️️
Д. Ундав
77'
77'
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Н. Фуллкруг
Замена
Й. Вагноман
️️️️
К. Фюрих
67'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Д. Левелинг
67'
63'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ф. Нмеча
Желтая карточка
А. Каразор
59'
49'
Желтая карточка
М. Забитцер
46'
Замена
М. Ройс
️️️️
К. Адейеми
46'
Замена
Д. Мален
️️️️
Ю. Брандт
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Д. Левелинг
42'
36'
ГОЛ! 0:1!
Н. Фуллкруг
Пас отдал
Ю. Рюэрсон
28'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
М. Хуммельс
15'
Желтая карточка
К. Адейеми
Желтая карточка
Д. Ундав
15'
Пенальти не реализован!
К. Фюрих
11'
10'
Желтая карточка
Г. Кобель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
(К)
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К)
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
8
Юлиан Брандт
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
26
Силас
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюбель
23
Загаду
21
Ито
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
3
Антон
20
Мийо
10
Фюрих
18
Левелинг
26
Ундав
4-2-3-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
25
Зюле
6
Озкан
20
Забитцер
8
Нмеча
8
Брандт
14
Адейеми
10
Фуллкруг
7
Миттельштадт
20
Стержиу
20
Стержиу
7
Миттельштадт
10
Фюрих
4
Вагноман
4
Вагноман
10
Фюрих
26
Ундав
26
Силас
26
Силас
26
Ундав
20
Мийо
11
Чон
11
Чон
20
Мийо
18
Левелинг
9
Гирасси
9
Гирасси
18
Левелинг
15
Хуммельс
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
15
Хуммельс
8
Нмеча
10
Рейна
10
Рейна
8
Нмеча
14
Адейеми
18
Ройс
18
Ройс
14
Адейеми
8
Брандт
14
Мален
14
Мален
8
Брандт
10
Фуллкруг
14
Мукоко
14
Мукоко
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
33
Александер Майер
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
24
Антони Руо
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
27
Мариус Вольф
ПЗ
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
МХПАрена
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