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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Бавария
Боруссия Д - Бавария: обзор матча 04 ноября 2023
Боруссия Д
04.11.2023, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Бавария
4'
Д. Упамекано
9'
Г. Кейн
72'
Г. Кейн
90+3'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Бавария
90'
+3
ГОЛ! 0:4!
Г. Кейн
89'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Л. Сане
89'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Д. Мусиала
85'
Желтая карточка
К. Лаймер
Замена
С. Аллер
️️️️
Н. Фуллкруг
79'
Желтая карточка
М. Забитцер
76'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
74'
72'
ГОЛ! 0:3!
Г. Кейн
Пас отдал
К. Коман
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
Ю. Брандт
66'
Желтая карточка
М. Хуммельс
61'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Д. Мален
57'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
С. Озкан
57'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Вольф
46'
22'
Желтая карточка
Л. Сане
9'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Л. Сане
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Упамекано
Пас отдал
Л. Сане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
(К)
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
10
Джованни Рейна
АП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
11
Матис Тель
ЦФ
4-2-2-2
1
Кобель
27
Вольф
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
26
Рюэрсон
20
Забитцер
6
Озкан
18
Ройс
8
Брандт
14
Мален
10
Фуллкруг
4-2-3-1
1
Нойер
3
Мазрауи
2
Упамекано
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
27
Лаймер
27
Горецка
10
Сане
10
Мусиала
21
Коман
9
Кейн
27
Вольф
25
Зюле
25
Зюле
27
Вольф
6
Озкан
8
Нмеча
8
Нмеча
6
Озкан
14
Мален
14
Адейеми
14
Адейеми
14
Мален
10
Фуллкруг
22
Аллер
22
Аллер
10
Фуллкруг
8
Брандт
14
Мукоко
14
Мукоко
8
Брандт
10
Сане
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Сане
10
Мусиала
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
10
Мусиала
Остались в запасе
Боруссия Д
Бавария
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Франс Кретциг
ЛЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия Д - Бавария
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
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