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1 : 0
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СКА-Хабаровск

Сокол - СКА-Хабаровск - 29 июля 2023

Сокол
29.07.2023, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
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СКА-Хабаровск
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сокол - СКА-Хабаровск
Матч завершен
Замена
Давид Озманов ️️️️➡️️ Андрей Евдокимов
90' +4
Желтая карточка
Дмитрий Сасин
90' +1
89'
Желтая карточка
Дмитрий Бегун
87'
Желтая карточка
Андрей Никитин
Желтая карточка
Ян Гудков
76'
Замена
Илья Сериков ️️️️➡️️ Данил Казанцев
73'
67'
Желтая карточка
Юрий Бавин
62'
Замена
Андрей Савинов ️️️️➡️️ Илья Петров
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
35
Петр Косаревский
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
63
Данил Казанцев
ОП
21
Никита Козловский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
33
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
СКА-Хабаровск
50
Владимир Сугробов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
4
Олег Кожемякин
ЦЗ
95
Илья Петров
ЦП
14
Юрий Бавин
ЦП
7
Артем Симонян
АП
31
Андрей Никитин
ЛВ
57
Дмитрий Бегун
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
86
Кирилл Никитин
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
44
Илья Сериков
ЦЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
98
Дмитрий Югалдин
ЦП
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
70
Андрей Савинов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Косаревский
23
Абазов
27
Молодцов
99
Евдокимов
66
Гудков
63
Казанцев
21
Козловский
77
Сасин
24
Мальцев
11
Бабаев
33
Ежков
3-2-2-3
50
Сугробов
96
Рукас
17
Покидышев
4
Кожемякин
95
Петров
14
Бавин
7
Симонян
31
Никитин
86
Никитин
29
Шарль
57
Бегун
63
Казанцев
44
Сериков
44
Сериков
63
Казанцев
99
Евдокимов
17
Озманов
17
Озманов
99
Евдокимов
95
Петров
70
Савинов
70
Савинов
95
Петров
Остались в запасе
Сокол
СКА-Хабаровск
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
98
Дмитрий Югалдин
ЦП
Главный тренер
Денис Бояринцев
78
Ислам Имамов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Роман Шаронов
Остались в запасе
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
98
Дмитрий Югалдин
ЦП
Остались в запасе
78
Ислам Имамов
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
8
Дмитрий Стародуб
ПЗ
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
11
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Роман Шаронов
Статистика матча Сокол - СКА-Хабаровск
2
3
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Виталий Жолобов (Волжский)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
Локомотив
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