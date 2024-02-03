Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Черноморец
Родина
«Арсенал» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
3 марта, 12:12
0
«Акрон» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
3 марта, 12:07
0
«Акрон» – «Родина»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта
2 марта, 14:04
0
«Арсенал» – «Черноморец»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта
2 марта, 14:03
0
«Родина» из Первой лиги усилилась экс-футболистом сборной Бразилии
23 февраля, 18:42
1
«Арсенал» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
3 марта, 12:12
0
«Арсенал» – «Черноморец»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта
2 марта, 14:03
0
Голкипер «Динамо» перешел в клуб Первой лиги
26 января, 08:22
0
Новичок последней команды Первой лиги будет получать 700 тысяч рублей в месяц
21 января, 20:39
3
Худшая команда Первой лиги арендовала полузащитника «Динамо»
16 января, 20:01
0
«Акрон» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 марта 2024
3 марта, 12:07
0
«Акрон» – «Родина»: прогноз на матч 21 тура Первой лиги, 3 марта
2 марта, 14:04
0
«Родина» из Первой лиги усилилась экс-футболистом сборной Бразилии
23 февраля, 18:42
1
Товарищеский матч. Клуб Первой лиги разгромил «Рубин»
22 февраля, 19:29
2
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Родину» (4:0)
16 февраля, 18:49
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Черноморец
Родина
Товарищеские матчи,
Краснодар
3 : 0
03.02.2024
Родина
Товарищеские матчи,
ЦСКА
4 : 0
16.02.2024
Родина
Россия. Первая лига, 21 тур
Акрон
0 : 2
03.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 21 тур
Арсенал
2 : 0
03.03.2024
Черноморец
Россия. Первая лига, 21 тур
Арсенал
2 : 0
03.03.2024
Черноморец
Россия. Первая лига, 21 тур
Акрон
0 : 2
03.03.2024
Родина
Товарищеские матчи,
ЦСКА
4 : 0
16.02.2024
Родина
Товарищеские матчи,
Краснодар
3 : 0
03.02.2024
Родина

Черноморец - Родина - 23 июля 2023

Черноморец
23.07.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Родина
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Черноморец - Родина
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Заурбек Плиев
Замена
Никита Панамарев ️️️️➡️️ Владислав Руденко
87'
82'
Замена
Игорь Андреев ️️️️➡️️ Амур Калмыков
69'
Желтая карточка
Артем Воропаев
Замена
Олег Красильниченко ️️️️➡️️ Иван Маклаков
65'
Желтая карточка
Шамиль Саадуев
62'
56'
Замена
Илья Камышев ️️️️➡️️ Максим Турищев
55'
Замена
Олег Дмитриев ️️️️➡️️ Уэсли Ната
32'
Желтая карточка
Исламжан Насыров
28'
Желтая карточка
Иван Тимошенко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Даниил Фролкин
ВР
14
Иван Маклаков
ЛЗ
5
Виктор Гараев
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
15
Алексей Гречкин
ЦЗ
4
Никола Кумбурович
ЦЗ
21
Никита Климов
ЦП
24
Юрий Будагян
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
19
Владислав Руденко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
33
Уэсли Ната
АП
10
Максим Турищев
ЦФ
9
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Черноморец
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
30
Олег Красильниченко
ЛЗ
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
8
Никита Панамарев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
77
Дмитрий Коробов
АП
96
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
27
Даниил Гурченко
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
8
Илья Камышев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
7
Владислав Самко
ЛВ
74
Руслан Куль
ПВ
21
Игорь Андреев
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Фролкин
17
Фомин
15
Гречкин
4
Кумбурович
14
Маклаков
5
Гараев
21
Климов
24
Будагян
10
Саадуев
19
Руденко
90
Делькин
4-1-1-1-3
93
Городовой
77
Насыров
3
Плиев
24
Клещенко
36
Воропаев
6
Фищенко
72
Гордюшенко
33
Ната
99
Тимошенко
9
Калмыков
10
Турищев
14
Маклаков
30
Красильниченко
30
Красильниченко
14
Маклаков
19
Руденко
8
Панамарев
8
Панамарев
19
Руденко
10
Турищев
8
Камышев
8
Камышев
10
Турищев
33
Ната
34
Дмитриев
34
Дмитриев
33
Ната
9
Калмыков
21
Андреев
21
Андреев
9
Калмыков
Остались в запасе
Черноморец
Родина
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
77
Дмитрий Коробов
АП
96
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
27
Даниил Гурченко
ЦФ
Главный тренер
Константин Зырянов
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
7
Владислав Самко
ЛВ
74
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
3
Руслан Хагур
ЛЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
16
Матвей Тюрин
ВР
13
Владислав Кириленко
ЦЗ
7
Антон Антонов
ЦП
10
Зикрула Магомедов
ЦП
77
Дмитрий Коробов
АП
96
Владислав Адаев
ЛВ
9
Магомед Абакаров
ЦФ
27
Даниил Гурченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
21
Георгий Юдинцев
ПЗ
7
Владислав Самко
ЛВ
74
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Константин Зырянов
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Черноморец - Родина
1
4
Желтые карточки
1
4
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков (Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Рустам Равилов (Саранск)
Резервный судья:
Виталий Дорошенко (Краснодар)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
Россия. Первая лига
Все
Текущие
Будущие
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
- : -
08.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 22 тур
Енисей
- : -
09.03.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
- : -
09.03.2024
Химки
Россия. Первая лига, 22 тур
Кубань
- : -
10.03.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 22 тур
Нефтехимик
- : -
08.03.2024
КАМАЗ
Россия. Первая лига, 22 тур
Енисей
- : -
09.03.2024
Акрон
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
- : -
09.03.2024
Родина
Россия. Первая лига, 22 тур
Волгарь
- : -
09.03.2024
Химки
Россия. Первая лига, 22 тур
Кубань
- : -
10.03.2024
Арсенал
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+